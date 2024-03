ChatGPT, OpenAI e Sam Altman estão sendo processados por Elon Musk

Numa reviravolta completamente inesperada, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, entrou com um processo contra a OpenAI, a organização sem fins lucrativos criadora do ChatGPT (que ele mesmo co-fundou) e contra seu CEO, Sam Altman.

Na sua denúncia, o executivo alega que a empresa abandonou seu objetivo original de desenvolver tecnologia de Inteligência Artificial (IA) em benefício da humanidade para buscar a geração de lucros.

Com isso, se inicia um novo capítulo na rivalidade cada vez mais agressiva entre Sam Altman e o próprio Elon, que ao longo de 2023 permaneceu muito aberto sobre os desentendimentos com seu ex-colega.

Imagem: Cnet Sam Altman e Elon Musk

Ao mesmo tempo em que criticou severamente a OpenAI em todas as oportunidades, especialmente após receber o investimento da Microsoft.

Por sua vez, o atual CEO da empresa por trás do ChatGPT também não foi exatamente cordial com Elon, reconhecendo como ele foi um ímã para atrair talento para o projeto, mas chamando-o de "idiota".

Embora levar o assunto aos tribunais pareça agora uma medida extrema, pouco amigável e que certamente dará muito o que falar na indústria.

Elon Musk processa a OpenAI e Sam Altman pelo que fizeram com o ChatGPT

Na ação judicial apresentada em um tribunal de São Francisco, Elon Musk alega que a parceria da OpenAI com a Microsoft transformou a organização em uma “subsidiária de código fechado” da gigante tecnológica.

Devido a isso, estaria priorizando o objetivo de maximizar seus lucros sobre a transparência e o acesso público à tecnologia. Este último se supunha ser o principal objetivo da empresa.

Na verdade, Elon, que co-fundou a OpenAI em 2015 mas que já não possui ações na empresa, vai ainda mais longe e argumenta que a decisão de manter em segredo o design do modelo GPT-4 viola o acordo fundacional da organização, que se comprometeu a torná-la uma entidade sem fins lucrativos com tecnologia de código aberto.

O CEO de Tesla e SpaceX: Elon Musk, (Leon Neal/Pool foto, via AP) AP (Leon Neal/AP)

A demanda também critica a decisão da OpenAI de licenciar o GPT-4 exclusivamente para a Microsoft, tornando-o “uma propriedade de fato da Microsoft”.

De acordo com Musk, isso limita o desenvolvimento da IA e concentra o poder nas mãos de uma única empresa. Algo que estaria violando os próprios estatutos da organização em sua concepção original.

A demanda de Musk gerou reações mistas na comunidade de IA. Alguns especialistas concordam que a OpenAI se desviou de sua missão original.

Enquanto alguns consideram que a parceria com a Microsoft é necessária para garantir sua sobrevivência, desenvolvimento e financiamento da tecnologia.

As consequências da demanda ainda são incertas. É possível que o caso vá a julgamento, o que poderia ter um impacto significativo no futuro da OpenAI.