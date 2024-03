Atualização 1.43 do Gran Turismo 7 traz três novos veículos

Caso não tenha ouvido falar, a atualização mais recente do Gran Turismo 7 já está disponível; o principal simulador de automobilismo da indústria lançou novo conteúdo que você pode baixar totalmente de graça; 3 veículos, menu de Café e Scapes.

Audi TTS Coupé ‘09

O TTS é a versão de alto desempenho do TT, que estreou no Salão Internacional do Automóvel da América do Norte em janeiro de 2008. O trem de força combina um motor turbo de 2 L de injeção direta com 268,2 BHP e 35,7 kgf.m de torque, com uma transmissão manual de 6 velocidades ou uma transmissão S-Tronic de dupla embreagem de 6 velocidades.

Embora tenha a mesma cilindrada do modelo turbo padrão de 2 L, o TTS apresenta um bloco de motor, pistões e bielas feitos sob medida.

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR ‘06

O "9.5", o último Lancer Evolution equipado com o motor 4G63. O Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR é a atualização de 2006 do "Lan Evo" IX GSR, que estreou em 2005. À primeira vista, o carro parece idêntico ao modelo anterior. No entanto, foram feitos vários ajustes em toda a unidade.

Por exemplo, embora os números de potência máxima e torque do motor 4G63 permaneçam os mesmos, o sistema de distribuição variável de válvulas MIVEC retornou, a roda da turbina mudou para uma liga de titânio e alumínio e o diâmetro da entrada do compressor foi reduzido.

Renault R4 GTL ‘85

O Renault 4 (frequentemente chamado pelo seu nome francês "Quatre") é um carro compacto que estreou em 1961 para substituir o bem-sucedido Renault 4CV.

Embora o seu antecessor apresentasse um design "RR", que colocava o motor e as rodas motrizes na parte traseira do veículo, o Renault 4 tinha uma disposição de motor dianteiro e tração dianteira (FF). O carro acabou sendo um sucesso massivo e foi o carro do povo por muitos anos.

Café – Libros de menú extra:

Menu extra n.º 36: Lamborghini (nível de colecionador 43 ou superior) E, além disso, foi adicionado “Pirineus” como localização destacada no Scapes.