Dragon Ball Super revela a origem do nome da nova transformação de Gohan, o Modo Besta

No episódio mais recente do mangá de Dragon Ball Super, número 102, os fãs foram testemunhas de um emocionante desenvolvimento na história de Gohan.

Todos nós sabíamos disso pelo filme e pelo arco anterior (Super Hero), mas ainda é surpreendente para nós que o jovem saiyajin esteve treinando em segredo com Piccolo. Neste capítulo, é revelada a origem e o significado por trás da nova transformação de Gohan: o “Modo Bestial”.

De acordo com o enredo, Gohan tem estado passando por um treinamento rigoroso com Piccolo, mas ao mesmo tempo tentando melhorar em segredo. Durante este tempo, ele tem procurado desbloquear um poder oculto que o colocaria em um nível de força comparável ao Ultra Instinto, uma forma de poder alcançada por Goku em episódios anteriores.

A transformação apareceu, mas poucos sabiam a origem. E no episódio #102 de Dragon Ball Super, é revelado que Piccolo, o sábio Namekiano e companheiro de treinamento de Gohan, atribui a ele o nome de “Modo Bestial”.

De acordo com a explicação no episódio, Piccolo sugere que essa transformação representa a libertação da besta interior que Gohan carrega consigo.

A revelação do “Modo Bestial” deixou os fãs animados e especulando sobre as futuras implicações na história de Dragon Ball Super.

A conexão entre Gohan e seu poder interior, simbolizada por essa nova transformação, adiciona uma camada adicional de complexidade ao personagem, oferecendo aos leitores uma visão mais profunda da evolução do filho mais velho de Goku, como guerreiro saiyajin.

Dragon Ball Super acabou de concluir o desenvolvimento de Super Hero, que se encarregou de contar o que já havíamos visto no mais recente longa-metragem do anime. Apenas serviu para confirmar que Gohan alcançou o Modo Bestial e que Piccolo agora se transforma em Orange, sendo capaz de igualar em poder a um saiyajin.

