Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos preferem Android em vez de iPhone

Android vs iPhone é uma das guerras comerciais mais intensas no mundo da tecnologia. Os sistemas operacionais iOS pertencem apenas ao catálogo exclusivo da Apple, enquanto o outro programa se estende a uma ampla gama de celulares fabricados em várias partes do mundo.

A escolha entre Android e iPhone tem sido um assunto debatido por muito tempo. O custo de cada aparelho faz com que o Android ganhe em números, já que mais usuários têm acesso a esses produtos. Portanto, geralmente se relaciona que aqueles que têm um iPhone estão em uma melhor posição econômica.

Surpreendentemente, vários líderes tecnológicos proeminentes, incluindo Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, optaram por dispositivos Android, lançando luz sobre as razões por trás dessa decisão.

1) Bill Gates: Samsung Galaxy Fold Z e Elogios ao Android

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, foi visto usando um Samsung Galaxy Fold Z e elogia abertamente o ecossistema Android. Gates destaca que o Android se adapta às suas necessidades e aprecia a ampla variedade de aplicativos disponíveis na Google Play Store, fatores que influenciam sua preferência por este sistema operacional.

2) Elon Musk: Samsung Galaxy S22 Ultra e Possivelmente o S23

O visionário empresário Elon Musk optou pelo Samsung Galaxy S22 Ultra e, segundo relatos, pode ter atualizado para a versão S23. A escolha de Musk reflete sua preferência por dispositivos Android e, embora não tenha comentado publicamente sobre seus motivos, sua escolha fala por si só.

3) Mark Zuckerberg: Samsung Galaxy S23 Ultra e Desenvolvimento no Android

Mark Zuckerberg, CEO da Meta e do Facebook, escolheu o Samsung Galaxy S23 Ultra, justificando sua escolha ao afirmar que os serviços de redes sociais são desenvolvidos de maneira mais eficiente em dispositivos Android. Sua preferência pelo Android destaca a importância do desempenho otimizado dos aplicativos neste sistema operacional.

4) Jeff Bezos: Mudança para o Google Pixel após um Hackeamento

De acordo com uma análise do TN, Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi hackeado em seu iPhone, levando-o a abandonar os serviços da Apple em favor de um dispositivo Pixel do Google. Esse incidente destaca a segurança como um fator crítico na decisão dos empresários de tecnologia.

