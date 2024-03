Três maneiras geek de motivar seus convidados a comparecer

Atualmente, os pacotes de aniversário foram renovados com 3 novas opções: Happy, Súper Happy e Extra Happy, que incluem mais horas de diversão, animação para todas as crianças, salões exclusivos e produtos colecionáveis para todos os participantes. Tudo isso com o objetivo de que as famílias não se preocupem com mais nada, apenas em se divertir e aproveitar.

Happyland é o principal centro de entretenimento familiar na América Latina, com mais de 30 anos de experiência, localizado nos principais shoppings do Chile, Peru e México.