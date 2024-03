O Tinder dá um salto e firma parceria com o ChatGPT

A inteligência artificial já está em todos os lugares. Integrada em PCs, em telefones e agora até em certos aplicativos.

Por isso, não foi surpreendente que o Tinder e sua empresa-mãe, Match Group, que também gerencia outros aplicativos de encontros como OkCupid e Hinge, tenham anunciado que também se juntarão à febre da inteligência artificial.

ChatGPT: o novo colaborador criativo

Nesta quarta-feira, os cérebros por trás do Tinder anunciaram um acordo com a OpenAI para incorporar o ChatGPT em seus serviços.

Embora os detalhes específicos dessa integração ainda não tenham sido revelados, o objetivo a médio prazo é claro: tornar o ChatGPT essencial no futuro dos encontros digitais.

"Integrar o ChatGPT Enterprise em nosso fluxo de trabalho tem sido como adicionar uma pitada de magia às nossas tarefas diárias. (...) Não estamos falando apenas de um aumento na produtividade; trata-se de uma revolução total na cultura de trabalho, que potencializará nossos motores de inovação," disse Will Wu, diretor de tecnologia do Match Group, no comunicado de imprensa.

Cartas de amor IA Amor virtual

Dessa forma, este avanço promete impulsionar significativamente os motores de inovação da empresa. O Match Group adquiriu mil licenças empresariais do ChatGPT, planejando utilizar este chatbot para tarefas que vão desde a codificação e design até a análise e criação de conteúdo.

Na verdade, o Match Group já está aproveitando as capacidades do ChatGPT: o anúncio foi escrito com IA e depois editado por pessoas.

O futuro dos encontros com IA

Bernard Kim, CEO da Match Group, ousou indicar que no futuro a inteligência artificial influenciará todos os aspectos de um encontro online.

Seja na criação de perfis ou no próprio emparelhamento e interações, é certo que se prevê que a forma como as pessoas se conectam e encontram parceiros mude drasticamente graças a esses avanços.

Nesse aspecto, a integração de inteligência artificial no Tinder e nos outros aplicativos do Match Group não foi algo repentino. A empresa já havia começado a explorar a IA generativa há um ano, formando uma equipe dedicada a esse propósito, então há grandes expectativas em relação aos seus resultados.