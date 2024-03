A Nintendo está processando os desenvolvedores do emulador Yuzu para PC do Switch

Talvez muitos não sabiam, mas o Nintendo Switch é um console que há muito tempo estava sob os holofotes da cena de emulação de software graças ao Yuzu, um projeto interessante que permitia rodar jogos deste console fora da plataforma. Mas isso teria chegado ao fim.

Num novo capítulo de sua prolongada e cada vez mais agressiva luta contra a emulação, a Nintendo apresentou uma ação contra a equipe responsável pelo popular emulador Yuzu, que está sendo cada vez mais utilizado para jogar títulos do Switch em qualquer PC com hardware moderno mínimo.

Nintendo Switch Controles (Unsplash)

A empresa japonesa argumenta que o programa viola seus direitos ao contornar a criptografia dos jogos e facilitar a pirataria. No entanto, esses argumentos seriam objeto de debate, dada a ordem dos eventos e o que a empresa japonesa afirma.

Pelo menos o surgimento dessa demanda nos deixa muito claro que a empresa por trás das sagas de Super Mario Bros. e The Legend of Zelda está cada vez mais ativa nesse assunto, cortando qualquer projeto que possa colocar em risco seu negócio.

A Nintendo ataca novamente: processa a equipe por trás do emulador Yuzu, que permite rodar jogos do Switch no PC

O repórter da Bloomberg Stephen Totilo foi encarregado de viralizar a notícia na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Há um ponto delicado em relação a essa demanda que vale a pena analisar.

Embora os emuladores não sejam ilegais por si só, a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA) dos EUA proíbe a evasão de medidas de proteção tecnológica, como chaves de criptografia que limitam os jogos apenas ao sistema para o qual foram criados.

A Nintendo afirma que o Yuzu não apenas viola esse princípio, mas também incentiva a pirataria ao fornecer links em seu site do projeto com todas as informações para obter chaves de descriptografia de forma ilegal dos jogos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

No entanto, a empresa japonesa não para por aí. Acusa diretamente o Yuzu de "facilitar a pirataria em grande escala", citando como exemplo o download ilegal em massa de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom antes do seu lançamento oficial.

Embora o projeto do emulador obviamente não distribua jogos nem hospede qualquer arquivo que contenha o software ou métodos para pirateá-lo, a Nintendo argumenta que a conta Patreon da equipe experimentou um aumento significativo de assinantes após o vazamento do título de Link.

Esta nova frente legal coloca em risco a sobrevivência do Yuzu, especialmente considerando o recente precedente do encerramento do emulador Skyline para Android pela Nintendo. No entanto, a comunidade de emulação não desiste.

Alguns membros da equipe Skyline já estão trabalhando em um novo projeto chamado Strato, previsto para ser lançado na primeira metade de 2024.

Lembre-se de que a pirataria de jogos é ilegal e pode ter consequências legais. Se você deseja desfrutar de jogos do Switch em seu PC, certifique-se de fazê-lo de forma legal adquirindo as licenças originais.