A NASA detecta um objeto cósmico que consome um sol por dia

O Very Large Telescope (VLT) localizado no Chile foi testemunha de uma descoberta surpreendente: um quasar alimentado por um buraco negro que devora um sol por dia. Esta entidade cósmica, chamada J0529-4351, emite uma luz deslumbrante que é 500 bilhões de vezes mais brilhante que o nosso sol e viajou por mais de 12 bilhões de anos para chegar à Terra.

O Misterioso Quasar

Curiosamente, este quasar extremamente brilhante passou despercebido por décadas antes de ser identificado pela primeira vez em 1980 pelo Levantamento do Céu do Sul de Schmidt do Observatório Europeu do Sul. Inicialmente foi confundido com uma estrela devido ao seu brilho deslumbrante. No entanto, medições recentes do VLT confirmaram que este é o quasar mais luminoso conhecido até o momento.

Descoberta e Confirmação

O quásar foi detectado pela primeira vez por cientistas da Universidade Nacional da Austrália usando um telescópio de 2,3 metros no Observatório NSW Siding Spring. Posteriormente, sua descoberta foi confirmada por observações feitas com o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, equipado com um espelho primário de 8 metros.

Características Incríveis

J0529-4351 é tanto o objeto mais luminoso conhecido até o momento quanto o buraco negro de crescimento mais rápido já observado. Este buraco negro supermassivo, com uma massa equivalente a 17.000 milhões de sóis, está crescendo a uma taxa de consumo de um sol por dia, tornando-o o buraco negro de crescimento mais rápido já registrado até agora.

Repercussões Cósmicas

Esta descoberta surpreendente poderia fornecer informações valiosas sobre o universo primitivo e a evolução dos quasares e das galáxias hospedeiras. À medida que os pesquisadores aprofundarem o estudo de J0529-4351, dados cruciais sobre a formação e o desenvolvimento dessas entidades cósmicas podem ser obtidos.

Em resumo, o quasar J0529-4351 representa um marco na pesquisa astronômica, revelando a magnitude do cosmos e seus fenômenos mais extremos. Seu estudo contínuo promete desvendar os mistérios do universo primitivo e expandir nosso conhecimento sobre a natureza do espaço e do tempo.