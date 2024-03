Um estudo científico encontrou toneladas de lixo espacial sobre o planeta vermelho

Parece que não aprendemos nada com nossa história na Terra. Nós ainda nem chegamos a Marte pessoalmente e já estamos contaminando, de acordo com uma pesquisa científica.

Um estudo recente da Universidade da Virgínia Ocidental estimou que mais de 7 toneladas de lixo espacial se acumularam em Marte.

Esta quantidade equivale aproximadamente ao peso de um elefante africano adulto. A maioria do lixo espacial consiste em pequenos fragmentos de metal, provavelmente de naves espaciais que se chocaram ou desintegraram na atmosfera marciana.

Os pesquisadores analisaram imagens da superfície marciana tiradas pelo rover Curiosity e pelo Mars Reconnaissance Orbiter. Eles descobriram que a maioria do lixo espacial está localizada nas regiões equatoriais de Marte, onde se concentram as missões de pouso, de acordo com o site da Universidade da Virgínia Ocidental.

O lixo espacial pode representar um perigo para futuras missões espaciais, bem como para os robôs e astronautas que possam ser enviados a Marte no futuro. Objetos que orbitam Marte a alta velocidade podem colidir com espaçonaves e causar danos graves.

NASA Curiosity em Marte

"Até um pequeno pedaço de metal viajando a milhares de quilômetros por hora pode causar danos significativos a uma nave espacial", disse um dos autores do estudo. "Se um astronauta for atingido por um pedaço de lixo espacial, ele poderá ficar ferido ou até mesmo morrer".

Medidas para reduzir o lixo espacial

O estudo recomenda que sejam tomadas medidas para reduzir a quantidade de lixo espacial em Marte. Algumas das medidas que poderiam ser tomadas incluem desenvolver melhores práticas para a eliminação de resíduos espaciais, projetar naves espaciais mais resistentes a impactos com lixo espacial ou implementar missões espaciais para limpar o lixo espacial da órbita de Marte.