Tudo o que você precisa saber sobre Leo, o assistente virtual com IA do Brave, disponível no Android

A privacidade de dados na Internet está se tornando aos poucos um tesouro que nem todos os navegadores oferecem. Um dos poucos sobreviventes é o Brave, que agora integra um assistente virtual com inteligência artificial nos sistemas Android. Seu nome é Leo e chega para competir diretamente com Gemini do Google e ChatGPT da Open AI.

De acordo com um relatório do Xataka, Leo é capaz de resumir uma página da web inteira com dados precisos e concisos. Responde a perguntas sobre o site que está visitando ou sobre qualquer assunto do qual precise de informação.

Também está preparado para traduzir qualquer texto e é ideal para ajudar na redação de ensaios, resumos ou e-mails.

O Leo já estava disponível em versões para desktop nos sistemas operacionais da Microsoft. Agora ele também está disponível para Android e o site mencionado informa que em algumas semanas estará disponível para iOS.

Como ativar o Google Assistente no Android

Atualize para a versão Beta do Brave

Abra o aplicativo Google Play Store.

Busque "Brave".

Abra a página do Brave e toque em "Participar da versão beta".

Siga as instruções na tela para atualizar para a versão Beta.

Ativar Leo

Abra o Brave.

Toque no ícone de menu (três pontos) no canto superior direito.

Selecione "Configurações".

Procure por "Leo" e toque na opção.

Ative o interruptor "Ativar Leo".

Algo positivo e ao mesmo tempo negativo é que o Leo não guarda as conversas que você tem com o assistente virtual. Embora isso seja benéfico para a privacidade dos dados, uma vez que você fecha o chat, perde toda a interação que teve naquela conversa.

Leo Brave

Ao contrário do Gemini ou ChatGPT, que armazenam essas informações para treinamento da mesma inteligência artificial.

Se tiver interesse nesta nova alternativa de assistente virtual com inteligência artificial, experimente acessando este link oficial do site.