Revisão Samsung Galaxy S24 Ultra: o top de linha que surpreende e vem carregado de Inteligência Artificial

Recentemente, a Samsung lançou seu telefone mais poderoso: o Samsung S24 Ultra. O carro-chefe da gigante coreana é aguardado ano após ano pelos seguidores da marca e do Android, pois se posiciona como o dispositivo mais potente do mercado e um dos mais valorizados entre os topos de gama. Desde o S22 Ultra, o conceito do antigo Galaxy Note foi incorporado à série S, adicionando a S Pen ao dispositivo, o que foi um grande acerto.

Ao atualizar para um smartphone top de linha (digamos S22 Ultra ou S23 Ultra, as gerações anteriores), com o lançamento deste equipamento surge a dúvida mais comum: devo atualizar meu equipamento agora ou esperar mais uma geração? Talvez com o S23 Ultra tivéssemos dúvidas, já que não vimos diferenças tão grandes em relação ao S22 Ultra. Mas agora, dizemos alto e claro: faça isso. O S24 Ultra traz consigo várias melhorias que o tornam uma referência nos tops de linha deste ano e que tornam sem dúvida a atualização valiosa. Nesta análise, contamos o porquê.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Design, size, and pocket test

Aqui sempre começamos com o prático. Quão útil é este equipamento no meu dia a dia? Cabe no meu bolso? Vamos falar sobre o design e as dimensões e depois fazer uma análise simples, mas necessária em relação à praticidade.

Ele é o herdeiro do S23 Ultra, sim. Parece semelhante, sim. Mas sem dúvida tem um aspecto mais elegante (na nossa opinião). A unidade de teste chegou em cor cinza titânio e é lindo. Elegante, sóbrio, combina com tudo. Tem um leve toque de dourado fosco, mas é cinza. Uma cor diferente. Os S24 Ultra são de titânio de grau, no entanto, conseguem um peso de 232 gramas, o que é leve para esse material e muito semelhante à geração anterior.

O seu ecrã é completamente plano e sem margens, o que lhe confere um toque elegante que destaca a mudança de geração. Insistimos, ele se distancia mais do S23 Ultra do que o telefone anterior (S22 Ultra) fez do seu antecessor. Se está habituado a telefones de grande dimensão, o seu peso e dimensões não serão um problema.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Tanto a parte da frente quanto a parte de trás do equipamento contam com a proteção da nova tecnologia chamada Corning Gorilla Armor, que por enquanto é exclusiva do S24 Ultra, oferecendo maior resistência a quedas, arranhões e capaz de reduzir em 75% a reflexividade, o que é perceptível e apreciado quando exposto à luz do dia. As dimensões do equipamento são: 162,3 x 79 x 8,6 mm, então cabe nos bolsos "convencionais". Jeans femininos? Nem todos.

É um telefone que pesa (se você não está acostumado com essas dimensões), mas devido a todo o poder e funções que ele carrega (e que em breve vamos te contar), vale a pena.

Inteligência Artificial integrada: Galaxy AI

Falar sobre inteligência artificial é complexo. Nem todos compreendem seu potencial e os meios de comunicação geralmente a apresentam como "assim seria Diana de Gales se estivesse viva", então muitas pessoas a veem apenas como um serviço para gerar fotos, vídeos ou imagens. Mas a IA pode melhorar processos de software e hardware de equipamentos, trabalhar na edição automática de fotos e vídeos, e também ser sua assistente.

Aqui vamos te contar brevemente como a IA da Samsung (Galaxy IA) vive no S24 Ultra. Primeiro, você deve saber que a maioria das funções são executadas em parte localmente e em parte na nuvem. Isso melhora a otimização, pois se você configurar para "apenas local", funcionará de forma mais limitada. Por exemplo, se você usar funções de tradução, a quantidade de idiomas será limitada.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Dentro das funções que mais chamaram a atenção, destacam-se as do software de fotografia. Você pode selecionar pessoas ou objetos e com apenas alguns cliques removê-los de suas fotografias. Pode preencher espaços vazios (por exemplo, ao girar uma foto) e completá-los como um quebra-cabeça graças à IA: maravilhoso.

A tradução de chamadas ao vivo (enquanto você está conversando) é uma função que também se popularizou rapidamente ao apresentar este dispositivo: pois isso permite acesso global na palma da sua mão. Algumas dessas funções foram desenvolvidas pela Samsung, outras em colaboração com o Google, mas o que fica claro é que tudo isso facilitará sua vida e são funções muito valorizadas pelos usuários.

Outra função que adoramos (especialmente se você é daqueles que fazem muitas anotações, seja no trabalho ou para estudar) é que você pode pedir à Inteligência Artificial para classificar suas informações, organizá-las e até mesmo fazer um resumo para você. Seu Samsung S24 Ultra, além de fornecer uma S Pen, se torna o aliado definitivo na hora de estudar ou pesquisar.

Samsung Galaxy S24 tela hora e data (Captura de pantalla)

"A função "Circle to Search" (Círculo para Pesquisar) também tem chamado a atenção globalmente. Você pode ativá-la em qualquer aplicativo e é algo muito semelhante ao que o Google Lens nos oferece atualmente, porém com um resultado melhor. Para ativá-lo, basta pressionar e segurar o botão Início ou a barra inferior (caso esteja usando gestos) e, em seguida, desenhar um círculo no objeto do qual deseja obter mais informações. Para desenhar o círculo, você pode usar a S-Pen ou simplesmente o seu dedo."

S-Pen: o símbolo executivo herdado

Este acessório, herdado da série Galaxy Note, continua sendo um símbolo de tarefas executivas. No entanto, também se transforma em um grande aliado na hora de desenhar e projetar.

O lápis possui conectividade Bluetooth e vários sensores internos. Isso nos oferece várias funções que já vimos em gerações anteriores, como, por exemplo, a possibilidade de usá-lo como disparador remoto da câmera. Não vamos nos aprofundar muito mais na S-Pen porque acreditamos que suas características já são bastante conhecidas.

Mas caso não saibas, podes desenhar, tomar notas e utilizar o lápis de várias maneiras. No nosso caso, facilitou-nos muito a assinatura de documentos digitais, a edição de fotografias e muito mais.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Câmera: continua sendo o mais valorizado na faixa alta

A maioria dos usuários com conhecimento intermediário (ou seja, que não prestam muita atenção ao processador e outras coisas mais técnicas) primeiramente se concentra na câmera do celular. Lembremos que em milhões de lares, o smartphone substituiu completamente a câmera fotográfica convencional, então ter uma boa câmera se tornou um aspecto fundamental ao fazer um investimento significativo em um smartphone.

Revisão Samsung Galaxy S24 Ultra Revisão Samsung Galaxy S24 Ultra (Fotos Publimetro Colombia)

Aqui a configuração é bastante interessante. Começando pela câmera principal, vamos encontrar vários sensores fotográficos. Temos:

Sensor principal de 200 MP f/1.7 com estabilização óptica OIS e foco via laser.

Sensor de teleobjetiva periscópica de 50 MP f/3.4 com estabilização óptica OIS e zoom óptico de 5x.

Sensor teleobjetivo de 10 MP f/2.4 com estabilização ótica OIS e zoom ótico de 3x.

Sensor ultra grande angular de 12 MP f/2.2 com um ângulo de visão de 120˚, Dual Pixel PDAF e vídeo Super Steady.

Tudo isso, assim como toda a equipe, é reforçado com Inteligência Artificial. Faremos outra análise detalhada sobre as câmeras em breve, hoje veremos de forma geral. O Samsung Galaxy S24 Ultra tem a capacidade de realizar um zoom digital de até 100x, herança de modelos anteriores, mas melhorado: mais uma vez, graças à IA, o resultado é superior.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Vídeo: também incrível e sua tela é um complemento tremendo

E se os smartphones de alta gama substituíram as câmeras, eles também estão lutando na área de vídeo. Este Samsung Galaxy S24 Ultra tem a capacidade de gravar vídeos com qualidade máxima de 8K a 30fps, mas se você gravar em 4K, poderá fazê-lo a 60fps. Você também pode usar HDR10+ ao gravar vídeos. Uma máquina poderosa.

Na hora de gravar, mas também de reproduzir o material obtido, é importante explorar o poder da sua tela (mais tarde também falaremos sobre seu desempenho ao jogar). É impressionante.

Este equipamento possui uma tela do tipo Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,8 polegadas, resolução QHD+ de 1440 x 3120 pixels, proporção 19.5:9. Lembramos que é compatível com conteúdo HDR10+ e (muito importante) possui uma taxa de atualização adaptativa de 1Hz a 120Hz e um brilho que atinge um pico de até 2600 nits. Não tema o sol, ele não será concorrência.

FayerWayer - Samsung Galaxy S24 Ultra

Áudio: o complemento multimídia imersivo

Temos alto-falantes estéreo que soam incríveis: prepare-se para se envolver no seu som. Estes alto-falantes têm bons agudos, mas também graves bem conseguidos para um smartphone. A experiência com fones de ouvido Bluetooth é ainda melhor. Há alta potência de volume e graves notáveis.

Lembre-se de que conta com Dolby Atmos, que nos oferece um equalizador de 10 bandas e vários perfis. Configure o seu áudio conforme desejar e aproveite ao máximo o seu smartphone de alta gama.

Design do Galaxy S24 Ultra Câmaras e tela do Galaxy S24 Ultra (Foto: Publimetro Colombia)

Hard Tech: Hardware e desempenho

O S24 Ultra vem com o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 de oito núcleos, juntamente com a GPU Adreno 750, 12 GB de memória RAM e três opções de capacidade de armazenamento. Desde 256 GB, mas também pode ser encontrado com 512 GB e até 1 TB de espaço.

A equipa flui a 100% mesmo com jogos exigentes (mais tarde traremos uma análise 100% focada em gaming). O equipamento vem com o sistema operativo Android 14 juntamente com a camada de personalização One UI na sua versão 6.1.

Conectividade: muito completo

Preparado para hoje e para o futuro, o Samsung S24 Ultra traz suporte para redes Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Tipo-C com suporte para DisplayPort 1.2, NFC, GPS e suporte para a tecnologia eSIM. Claro: 5G.

Funções de conectividade completa da Samsung? Temos o Samsung DeX que funciona via USB-C, e o Samsung DeX sem fio que funciona sem fios com Smart TVs compatíveis. Ideal para otimizar seu trabalho em telas secundárias.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Bateria: mais de um dia, à prova de tudo

Nas semanas em que usamos o smartphone para trabalhar, a bateria durou o dia todo. E até um pouco mais. Se esquecermos de carregá-lo à noite, não há problema: em 20 minutos conseguimos 40% de carga com um carregador original de 25w da Samsung. O dispositivo possui uma bateria com capacidade de 5.000 mAh.

Lamentavelmente, lembramos que há algum tempo os smartphones da Samsung (e outras marcas) não vêm com um carregador (neste caso, apenas o cabo USB-C para USB-C). Mas você pode comprar um carregador compatível (suporta carregamento rápido de até 45w). E como mencionamos, mesmo com um carregador de 25W, o resultado é mais do que satisfatório.

Um detalhe não menos importante: também possui carregamento sem fio rápido Qi/PMA de 15W e tem a capacidade de compartilhar energia de forma sem fio com uma potência de 4.5W.

Samsung

Conclusão: o melhor top de linha que testamos até agora

Não nos decepcionou e foi mais do que esperávamos. O Samsung Galaxy S24 Ultra se posiciona como o melhor smartphone top de linha que testamos até agora, sendo um telefone “tudo em um” com potência suficiente para não te deixar na mão durante o dia.

Um processador mais do que capaz, com uma poderosa câmera e uma bateria que dura o dia todo (e que também carrega rapidamente) se transformam em um equipamento eficiente e poderoso, com ferramentas extras (como suas funções de IA e a S-PEN) que são verdadeiros aliados na hora de trabalhar ou estudar e ser eficiente.

Samsung Galaxy S24 Ultra - Jona Valenzuela

Se estiver procurando por um equipamento que se torne um verdadeiro aliado no seu dia a dia, sem dúvida vale a pena considerar a opção de adquirir este topo de gama da Samsung, que como mencionamos no início, deu um salto geracional importante nesta versão, entregando um equipamento de luxo. A única ressalva seriam suas dimensões e peso: mas acredite, você pode se acostumar.