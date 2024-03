O que é Five Nights at Freddy’s e por que está causando tanto alvoroço nas redes sociais?

Five Nights at Freddy’s Terror

O filme Five Nights at Freddy’s continua gerando movimento nas redes sociais. Aqueles que conhecem a franquia de videogames estão explodindo de emoção com as referências cinematográficas da saga de terror, que pode ser jogada nos consoles Xbox, PlayStation e Switch.

Mas houve um fenômeno estranho nas redes sociais. Há um grupo de pessoas que ficou emocionado pensando que é apenas um filme de terror. Para eles vai esta resenha, na qual explicaremos o que significa o lançamento deste longa-metragem.

O filme conta a história original da franquia. Um homem com dificuldades financeiras aceita um emprego como segurança em uma franquia de comida abandonada chamada Freddy Fazbear’s Pizza.

Dentro do local estão cinco animatrônicos: Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy, que estão possuídos por crianças que morreram em assassinatos sangrentos. Esses quatro vilões estão procurando o quinto membro de sua banda e vão tentar com a filha do sujeito que aceitou o emprego, pois é justamente ela quem ele leva para o local no dia da filmagem.

Josh Hutcherson é o protagonista do filme (Mike Schmidt, guarda de segurança). Sua filha é a vítima que está sendo observada, chamada Abby Schmidt, interpretada pela pequena Pipper Rubio. Universal Pictures e Blumhouse estão por trás da produção executiva do filme, que já está começando a chamar a atenção.