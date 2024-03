O espaço está se tornando o novo Vale do Silício: milionários e empresas estão abrindo o caminho

Os avanços da tecnologia permitiram que a NASA e a ESA conheçam cada vez mais sobre o espaço exterior. E isso, somado a grandes somas de dinheiro, permitiu que os empresários estejam na mesma sintonia.

Com um valor estimado de 470 bilhões de dólares em 2021, a economia do espaço é um setor emergente que se projeta para aumentar até pelo menos 2040.

E claro, essas empresas não surgiram do nada. Na verdade, a NASA tem desempenhado um papel fundamental ao impulsionar empresas privadas em direção à conquista da órbita terrestre baixa (LEO) e além.

(Blue Origin vía AP) Blue Origin, NASA (AP)

A segunda corrida espacial

O exemplo mais recente é o da empresa de Elon Musk, SpaceX, que marcou presença no recente lançamento da missão Odysseus da Intuitive Machines a bordo de um foguete Falcon 9.

Essa missão pousou no polo sul da Lua e marcou o retorno dos Estados Unidos ao nosso satélite natural após várias décadas sem sucesso.

Empresas como SpaceX e Blue Origin também têm iniciativas relacionadas a satélites, como o starlink e o Projeto Kuiper da Amazon, respectivamente.

Isso acontece porque o modelo de negócios no espaço também está evoluindo. Antes, as empresas dependiam de agências espaciais para lançar seus satélites e agora só precisam da vontade e da equipe.

Na verdade, empresas como a SpaceX oferecem serviços de lançamento diretamente para outras empresas e até mesmo para a NASA, que agora terceiriza o envio de astronautas para a Estação Espacial Internacional.

O que vem a seguir?

A redução de custos nos lançamentos espaciais, impulsionada pela reutilização de foguetes e pela miniaturização da tecnologia, tem sido fundamental para democratizar o acesso ao espaço.

Estes avanços permitem uma maior frequência de missões e a inclusão de múltiplos satélites em um único lançamento, abrindo novas possibilidades para a exploração espacial.

Nesse contexto, espera-se que as futuras estações espaciais privadas sirvam para fins comerciais e facilitem pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias. Será como um Vale do Silício, mas no espaço.

Deve-se mencionar que a decisão da NASA de terceirizar a exploração do espaço se deve à sua necessidade de canalizar seus recursos para se dedicar a objetivos mais ambiciosos, como o retorno à Lua e a exploração do sistema solar.