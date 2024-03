Mobile World Congress: conheça Ameca, o robô mais humano e inteligente já desenvolvido

O avanço imparável da robótica moderna deu origem à criação de dispositivos cada vez mais sofisticados, e Ameca, o robô humanoide mais avançado do mundo, é a prova viva dessa evolução. Esta semana, Ameca está fazendo sua estreia no Mobile World Congress, o evento tecnológico mais importante do mundo, que está acontecendo em Barcelona.

Um sucesso no cenário tecnológico mundial

Apresentado pela primeira vez no final de 2021 pela empresa britânica Engineered Arts, o Ameca causou sensação desde a sua chegada ao palco mundial. Este robô, que se assemelha notavelmente a um humano, foi projetado para interagir diretamente com as pessoas, oferecendo uma experiência única na integração homem-máquina que redefine os limites da tecnologia robótica.

Características inovadoras que impressionam os participantes

Com a capacidade de mover os braços e pernas de forma fluida e realista, Ameca também é capaz de mostrar expressões faciais que quase se confundem com as de um ser humano. Equipado com inteligência artificial avançada, este robô utiliza o modelo GPT-4 para se comunicar verbalmente com os usuários, oferecendo respostas precisas e naturais a qualquer pergunta ou consulta.

Interação humanoide de última geração

Além de sua capacidade de falar, Ameca possui câmeras integradas que permitem reconhecer e responder aos gestos e expressões faciais das pessoas com as quais interage. Essa capacidade de adaptação e resposta torna a experiência com Ameca surpreendentemente realista e humanizada, sendo um novo marco na interação entre humanos e robôs.

Potencial de aplicação em diversos setores

A Engineered Arts destaca o potencial do Ameca para uma ampla gama de aplicações, incluindo funções de recepcionista, guia em exposições e museus, e até mesmo palestrante. Com sua capacidade de interagir de forma fluida e natural com os humanos, o Ameca representa uma nova era na integração da tecnologia robótica na vida cotidiana.