‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Para o Treinamento Hashira’: recomendado para aqueles que querem se aproximar do anime

Se não souber o que assistir no cinema, esta crítica pode te orientar. Na semana passada, estreou nos cinemas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training. É um novo filme da série de anime, que recomendamos em alguns casos, dependendo do público. É bom? Sim. A animação é excelente, as lutas são emocionantes, vale a pena assistir.

Mas para aqueles que seguem a série, pode ser um pouco tedioso no início. É um filme de “transição” que se situa entre duas temporadas da série (a que já passou - 4ª) e a que está por vir (5ª). Infelizmente, mais da metade do filme se passa no que já vimos na série. Depois vem uma parte de diálogos, e uma breve e emocionante visão do que está por vir na nova temporada.

Imagem: Crunchyroll | Zohakuten de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

Uma análise mais aprofundada: se você não viu a série

Lembre-se que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training é um filme compilatório. Tendo isso em mente, vamos para a história: em sua primeira metade (eu acho que um pouco mais) ele mostra o final do arco da Aldeia dos Ferreiros, para então entrar na nova temporada do anime: o arco do Treinamento Hashira.

Para aqueles que não viram a série, a recomendação seria que, se quiserem assistir ao filme, assistam às primeiras três temporadas (ou um resumo) e metade da quarta temporada (ou pulem os episódios que são abordados de alguma forma no filme). Se quiserem se aprofundar (porque são mais completos), assistam depois.

A série em si é forte, impactante, com uma história profunda. Mas também sempre se destacou por sua animação incrível: cores fortes, efeitos bem feitos e um desenho agradável. A história que une os irmãos Tanjiro e Nezuko neste mundo onde caçam demônios assassinos faz você passar por diversos sentimentos.

Demon Slayer

Se você assistiu a série completa

Sinceramente, se chegar atrasado para assistir não será problema. A primeira parte é ótima, sim. Mas fica-se a sensação de “Por que estou assistindo a isso, se já vi?”. Aproveitar no telão é ótimo, mas pode ser um pouco excessivo que tenha durado um pouco mais da metade do filme. Talvez seja uma questão de gosto.

A maior motivação para ir ao cinema, se você já está atualizado com a série, é ter um vislumbre do que está por vir na próxima temporada. Mas vale a pena ou é melhor esperar e assistir à série? É uma pergunta que todos os fãs estão fazendo.

O filme também nos antecipa coisas interessantes: uma guerra sem tréguas entre Kibutsuji Muzan, que agora tem Nezuko como seu alvo depois dela ter conquistado o sol. Os Pilares também estão presentes, começando a treinar os caçadores.

Demon Slayer

Tanjiro? Ele está se recuperando dos ferimentos que lhe foram causados na batalha contra a Quarta Lua Superior. E todo o conflito gira em torno de sua querida irmã Nezuko: agora a única demonia capaz de conquistar o sol.

Ver este filme é viver uma experiência única

Se gosta de “ver as coisas no cinema”, vai. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training é visualmente atraente, sem dúvida. Se quer começar a série e sentir motivação para ver tudo o que foi mostrado nas temporadas anteriores, pode ser motivador.

Se é fã da série e quer sentir as lutas que já viu “potencializadas”, ótimo. Mas tenha em mente que não vai oferecer muito em termos de enredo e história: apenas uma pequena antecipação. Se está ciente disso, segue em frente e aproveita.