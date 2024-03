Como mudar o Assistente do Google para o Microsoft Copilot no seu smartphone

Com a última versão beta do Microsoft Copilot, agora é possível substituir o Assistente do Google em seu dispositivo móvel. Isso permite que você utilize a inteligência artificial da Microsoft em vez do assistente virtual padrão. A seguir, explicamos como fazer isso:

1. Baixe a Versão Beta do Copilot

Para começar, você precisará baixar a versão beta do Copilot. No momento, essa opção está disponível apenas nas versões de teste do aplicativo, mas espera-se que chegue à versão final no futuro. Certifique-se de baixar a versão beta 27.9.420225014 ou superior, que está disponível no programa beta do aplicativo e no APKMirror.

2. Acesse as Configurações do Android

Depois de instalar a versão beta do Copilot, acesse as configurações do seu dispositivo Android. Vá para a seção "Aplicativos" e selecione "Aplicativos padrão".

3. Alterar o Assistente Digital Padrão

Dentro das opções de aplicativos padrão, procure a seção de "Assistente digital". Aqui você encontrará a lista de assistentes disponíveis, incluindo o Copilot. Selecione o Microsoft Copilot como seu assistente padrão.

4. Comece a usar o Copilot

Feito! Agora você pode usar o Microsoft Copilot em vez do Assistente do Google no seu dispositivo Android. É importante notar que o Copilot não possui uma interface de assistente, então é possível que ele abra em tela cheia, cobrindo o que você está fazendo no momento. No entanto, isso pode mudar em futuras atualizações.

Com estes simples passos, poderá facilmente alterar o assistente virtual no seu dispositivo móvel e começar a experimentar a inteligência artificial da Microsoft.