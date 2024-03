Bill Gates e Mark Zuckerberg estão se reinventando: um pulou para os desafios do TikTok e o outro está se dedicando a forjar katanas

Mark Zuckerberg completou 20 anos desde a criação do Facebook

O CEO atual do Meta mudou sua estratégia quando começamos 2024. E é que passou de manter um perfil discreto ou com pouca atividade, para ser muito mais ativo em suas próprias redes sociais.

Por isso, aos poucos começou a nos mostrar seus estranhos hobbies ou passatempos, pelos quais até mesmo seu conselho diretor declarou ter medo.

Um exemplo disso foram suas últimas publicações no Instagram, nas quais compartilhou sua estadia no Japão, onde, além de gerenciar uma fazenda de produção de carne de alta qualidade no Havaí, foi visto desfrutando da cultura local de maneiras inesperadas.

Desde comer em um McDonald’s com seus Meta Smart Glasses até forjar katanas no estilo tradicional japonês, Zuckerberg mudou sua estratégia e hoje se mostra como um jovem aventureiro e conectado com seus seguidores.