One Piece nos deixa de cabeça quente neste tributo cosplay à tripulação do Barba Negra

No vasto universo de One Piece, onde piratas navegam pelos mares em busca do lendário tesouro, uma tripulação se destaca por sua rápida ascensão e brutalidade: Os Piratas de Barba Negra. Uma variedade de personagens que mantêm todos à beira de seus assentos com o último arco do anime. E agora eles estão viralizando no TikTok graças a um brutal tributo de cosplay.

No momento em que esta matéria está sendo escrita, a animação de One Piece já atingiu 1095 episódios de uma história que parece infinita, embora esteja atualmente em um arco onde tudo se encaminha para uma batalha épica final.

É sob esse contexto que Barba Negra e sua tripulação estão se mostrando como personagens carismáticos e potenciais para desempenhar um papel de maior destaque contra nossos heróis protagonistas. Mas seu papel como antagonistas não impediu que surgissem impressionantes tributos cosplay.

Barba negra (Marshall D Teach) One Piece

Para apreciar adequadamente este tributo, é necessário apresentar alguns dados básicos sobre esse personagem e sua tripulação, para então passar para a obra que motiva o presente artigo, tendo as bases necessárias para dimensionar e compreender o que admiramos.

Quem é Barba Negra?

Dentro da trama de One Piece, a tripulação objeto de tributo, liderada pelo enigmático Marshall D. Teach, mais conhecido como Barba Negra, tem causado caos na Grand Line, desafiando o equilíbrio de poder e tornando-se uma das forças mais temíveis do mundo.

Barba Negra, apelidado de "Kurohige" por sua barba escura, é um personagem complexo e ambicioso. Possuidor de uma risada macabra e uma ambição desmedida. Estamos diante de um pirata que não para diante de nada para alcançar seus objetivos.

Sua astúcia e habilidade para manipular as pessoas o tornam um inimigo formidável e sua tripulação não fica para trás, com alguns dos criminosos mais impiedosos do mundo, onde cada membro possui habilidades únicas que os tornam uma força a ser considerada.

Imagen: Kotaku | Tripulação do Barba Negra

Estes são os de maior destaque:

Jesus Burgess: Um lutador colossal com uma força descomunal.

Um lutador colossal com uma força descomunal. Shiryu da Chuva: Um espadachim implacável e antigo guarda de Impel Down.

Um espadachim implacável e antigo guarda de Impel Down. Van Augur: Um atirador infalível conhecido por sua precisão milimétrica.

Um atirador infalível conhecido por sua precisão milimétrica. Avalo Pizarro: Um homem corpulento com uma fruta do diabo que lhe permite transformar-se em um jaguar.

Um homem corpulento com uma fruta do diabo que lhe permite transformar-se em um jaguar. Laffite: Um estrategista astuto e navegador experiente com habilidades hipnóticas.

Foi assim que chegamos ao trabalho da artista de cosplay conhecida no TikTok como Kappy_w, que compartilhou um vídeo frenético na rede social mostrando como ela se transforma em grande parte da tripulação do Barba Negra:

No tributo cosplay, reconhecemos a tripulação do Barba Negra e é admirável como, dedicando apenas alguns segundos a cada um, é possível reconhecer a quantidade de atenção, esforço e dedicação colocada em cada fantasia.