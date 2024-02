Método científico pode detectar o ritmo de envelhecimento das pessoas

Quão rápido estamos envelhecendo? Essa é a pergunta à qual uma equipe de cientistas espanhóis encontrou a resposta. Eles projetaram uma sonda engenhosa, que é injetada no sangue e mostra os sinais de envelhecimento através de uma simples amostra de urina.

O time de cientistas espanhóis faz parte das universidades Politécnica de Valência, CIBER e Centro de Pesquisa Príncipe Felipe (CIPF). A sonda que eles projetaram detecta células senescentes, um dos principais indicadores que nos informa sobre o ritmo de envelhecimento.

Quanto mais células senescentes tivermos, mais velhos estamos ficando. Essas mesmas substâncias de nossos corpos estão relacionadas a doenças que surgem durante a velhice.

“O objetivo principal da senescência celular é evitar a proliferação de células danificadas que podem levar ao câncer. No entanto, quando o dano persiste, ou durante o envelhecimento, as células senescentes tendem a acumular-se de forma anômala, afetando as funções teciduais e acelerando o envelhecimento. Daí a importância de desenvolver novos sistemas que permitam detectar essas células de forma simples e eficaz”, disse Ramón Martínez Máñez, subdiretor do Instituto Interuniversitário de Pesquisa em Reconhecimento Molecular e Desenvolvimento Tecnológico (IDM) na UPV e diretor científico do CIBER-BBN, conforme o site Insanidad.

A nova sonda é injetada na corrente sanguínea e se une a uma enzima que é abundante nas células senescentes. Quando a sonda se liga à enzima, um sinal fluorescente é produzido e pode ser detectado na urina. A intensidade do sinal fluorescente é proporcional ao número de células senescentes presentes no corpo.

O grande benefício deste método é que as biópsias se tornariam obsoletas ao lado deste tipo de mecanismos, que não são invasivos. Além disso, a sonda é capaz de detectar quantidades muito pequenas de células senescentes.

Os cientistas enfatizam que a sonda se liga especificamente às células senescentes e não a outros organismos do corpo.