Humane AI Pin é apresentado na MWC e gera opiniões divididas: conseguirá substituir os celulares?

Já faz um tempo que estávamos falando sobre a revolução do Humane AI Pin, um pequeno dispositivo criado com as mesmas funcionalidades de um smartphone, mas muito menor e sem tela.

Este aparelho funciona através da projeção de seus dados e também por buscas por voz. Assim, esse gadget é capaz de realizar buscas, traduções e muito mais com a ajuda de inteligência artificial generativa.

Com um preço de US$ 699 e disponível apenas nos Estados Unidos, o Humane AI Pin chegou a Barcelona para marcar presença na feira de telefonia mais prestigiada atualmente.

Na verdade, eles nem mesmo tinham um estande, mas seus líderes decidiram se espalhar pelo MWC 2024 fazendo demonstrações.

mwc. barcelona. encontramo-nos lá na próxima semana e faremos uma demonstração do pin de ia para você. talvez também te daremos um adesivo. pic.twitter.com/fEGXIzBT2q — Sai Kambampati (@HeySaiK) 23 de fevereiro de 2024

O futuro do Humane AI Pin

Antes das opiniões, vamos com as revelações. Se algo de bom tiramos desta presença na MWC 2024 é a confirmação de que o Humane Ai Pin chegará em algum momento à Europa.

Vamos lembrar que este é um dispositivo de primeira geração, disponível apenas nos Estados Unidos e, além do custo de compra, requer uma taxa mensal fixa de US$ 24 para ter um plano de dados de internet, pois apenas a operadora local T-Mobile possui os direitos.

Além disso, trata-se de um gadget que apenas recebe e entrega informações em inglês, portanto espera-se que em breve se expanda para mais idiomas, prometendo ser uma ferramenta mais acessível para usuários ao redor do mundo.

Tive a oportunidade de usar o Humane Ai Pin, um dispositivo de IA para usar sem tela e sem as mãos. Ele me recebeu em grego impecável na MWC, projetou os melhores pontos de comida local via laser na minha palma, tirou fotos de alta qualidade por gestos de longe e opera na rede 4G/5G sem precisar de um smartphone #MWC24 pic.twitter.com/Vis33lN0is — ChristinaPatsioura #MWC24 (@christpatsi) 26 de fevereiro de 2024

O Humane AI Pin gera opiniões divididas

Visto no Mobile World Congress de Barcelona, o AI Pin surpreendeu os participantes pelo seu tamanho compacto e funcionalidade, embora tenha havido alguns internautas que reclamaram do seu peso excessivo; ao colocá-lo na roupa, não se sentiram seguros.

Também houve imprensa especializada que o considerou um aparelho muito lento, com respostas que podiam demorar mais de 10 segundos. No entanto, se a pergunta for sobre a quantidade de assistentes no local e o aparelho acertar, essa lentidão pode não incomodar tanto.

Por outro lado, um meio internacional notou que os representantes da Ai Pin estavam usando um alto-falante adicional conectado via Bluetooth para ouvir as respostas do gadget. Por quê? Ninguém sabe.

.@HeySaiK me deu uma demo do @Humane AI Pin



Legitimamente uma das coisas mais legais na MWC. Mal posso esperar para que esses sejam enviados. pic.twitter.com/dMOYMY7TuI — Max Weinbach (@MaxWinebach) 26 de fevereiro de 2024

No entanto, de acordo com essas primeiras impressões, o áudio integrado não seria tão necessário. O laser, sensor 3D e mapeamento da interface são bastante precisos, o que foi valorizado pelos participantes, pois ao apontar as respostas com a mão, a projeção foi clara mesmo quando a pessoa estava caminhando.

Apesar de todas as dificuldades iniciais, prevê-se que as próximas gerações deste adorável broche semelhante aos emblemas de Star Trek consigam superar suas limitações e inaugurar uma nova categoria dentro dos wearables e smartphones.