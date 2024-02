De auroras a amanheceres: time-lapse impressiona ao mostrar como um dia na Terra parece do espaço

A rotação da Terra em 2 minutos

O engenheiro aeroespacial, piloto e astronauta francês divulgou há algum tempo um time-lapse gravado a partir da Estação Espacial Internacional.

O registro inclui auroras boreais, amanheceres, mares, montanhas e vistas privilegiadas da Terra, e foi gravado durante a missão Alpha, que começou em abril de 2021 e retornou à Terra após seis meses de trabalho em órbita.

Esta missão foi focada em experimentos científicos liderados por Pesquet, que também se dedicou a documentar seu retorno ao espaço. O astronauta entrou para a ESA em 2009, e esta era sua segunda missão. Atualmente, ele permanece na Terra trabalhando no setor aeroespacial.

No entanto, o vídeo em time-lapse com quase dois minutos de duração foi publicado na conta do cosmonauta X, e foi intitulado “Passeio noturno dourado”. Aproveite:

Sequência perfeita de bota italiana - subida do Nilo à luz da lua... Boa noite a todos!

✨

O passe dourado em uma noite de lua cheia 🌕: um relaxante #timelapse antes de dormir. Do Reino Unido para a Itália e através do Mediterrâneo para seguir o Nilo. #MissionAlpha pic.twitter.com/umgSOHIXD9 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 15 de outubro de 2021

