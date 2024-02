China lançou a primeira série animada produzida inteiramente por inteligência artificial

A inteligência artificial entra de cabeça na competição das produções audiovisuais através de uma produtora da China, que lança a primeira série animada feita inteiramente por um mecanismo de aprendizado de máquina.

Não é a primeira vez que uma produção audiovisual é lançada totalmente feita por inteligência artificial. Mas esta se destaca por ter uma temporada completa, com 27 episódios, cada um com duração de 7 minutos.

A série animada criada pela inteligência artificial se chama ‘Qianqiu Shisong’. E o mais marcante é que vem de uma iniciativa do canal oficial do estado, a Televisão Central da China (CCTV), conforme relata o Xataka.

O meio citado relata que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa para produzir ‘Qianqiu Shisong’. Os criadores da série desenvolveram um modelo de IA no qual, por meio de descrições textuais, é possível criar vídeos animados com diálogos de vozes e trilha sonora.

A mente por trás da produção é composta por criativos do China Media Group e do Laboratório de Inteligência Artificial de Xangai (SAIL).

China IA Qianqiu Shisong

Esta última empresa afirma que o modelo de IA foi aplicado em cada etapa da criação de conteúdo. Eles começaram pelo design artístico, a parte literária e a pós-produção.

A série é baseada em poesia clássica chinesa. As imagens são prova de que a série exibe as paisagens típicas do gigante asiático e sua cultura.

‘Qianqiu Shisong’, traduzida como ‘Ode to a Thousand Years of Poetry’, é a primeira série animada do mundo feita em grande parte com inteligência artificial generativa. Estreou na China no início de fevereiro de 2024 e consiste em 26 episódios de 7 minutos cada.