A missão que chocou a Lua: novos detalhes são revelados sobre o acidentado pouso de Odysseus

A sonda Odysseus tem chamado a atenção da comunidade científica há uma semana. Foi o retorno dos Estados Unidos à Lua, além de ser a primeira missão feita por entidades privadas.

O seu pouso foi desafiador, mas conseguiu chegar ao polo sul lunar, que era o seu destino. No entanto, enfrentou um contratempo significativo enquanto descia, o que resultou no seu retorno prematuro à Terra.

Tirada em 27 de fevereiro, os controladores de voo comandaram que Odysseus capturasse uma nova imagem usando sua câmera de campo de visão estreito. Tentativas anteriores de enviar fotos do pouso e dos dias seguintes retornaram imagens inutilizáveis. Após transmitir com sucesso a imagem para a Terra

O que aconteceu com Odysseus?

O defeito foi descoberto apenas duas horas antes do pouso na lua: o sensor responsável por medir a distância até a Lua estava inoperante porque tinha sido desativado por precaução e não foi reconectado, o que obrigou a um ajuste de emergência.

Este ajuste implicou improvisar e implementar um plano B, que consistia em dar uma volta adicional ao redor da Lua e preparar uma atualização de software para usar um altímetro alternativo, o sensor LiDAR experimental NDS da NASA.

No entanto, apesar dos esforços, Ulisses enfrentou dificuldades ao processar os dados do sensor da NASA em tempo real e perdeu leituras precisas a 15 quilômetros da superfície de nossa lua natural.

Por isso, nos momentos finais antes do pouso na lua, a nave dependia apenas de suas câmeras para determinar sua altura e velocidade de descida durante o pouso.

Novas imagens de um "pequeno lutador" na Lua 📷



As fotos mostram o módulo de pouso Odysseus da @Int_Machines fazendo o primeiro contato com a superfície lunar enquanto o motor de descida da espaçonave estava sendo acelerado. Todos os experimentos da NASA a bordo continuam operando

O resultado? Basicamente, o pouso foi mais brusco do que o esperado. A nave atingiu o solo a uma velocidade três vezes maior e com um deslocamento lateral significativo, o que causou a quebra de uma de suas pernas.

No entanto, Odysseus conseguiu manter-se operacional, inclinada a um ângulo de 30 graus, embora com dificuldades para produzir energia devido à sua orientação hostil.

Este incidente marcou um dos 11 desafios críticos que a Intuitive Machines calcula ter superado em 12 dias, desde o lançamento de Odysseus a bordo de um Falcon 9 da SpaceX.

A este incidente se somam falhas no rastreador de estrelas, a realização de um pouso na Lua sem intervenção humana, entre outros. No entanto, comparado com pousos históricos realizados por sondas soviéticas ou por países como Estados Unidos ou China, o pouso de Odysseus, embora acidentado, se junta a uma curta lista de pousos bem-sucedidos.