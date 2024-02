A manopla do Homem de Ferro existe e é capaz de derreter o aço com seu laser

O canal do YouTube Hacksmith Industries levou a fantasia à realidade ao construir uma luva totalmente funcional inspirada no Homem de Ferro, o icônico super-herói da Marvel. Este projeto, que vai além do simples cosplay, capturou a atenção dos fãs de filmes de super-heróis e de Tony Stark em particular. Vamos ver como eles conseguiram.

O processo de construção

A manopla do Homem de Ferro desenvolvida pela Hacksmith Industries é uma verdadeira conquista tecnológica que parece saída de um filme de ficção científica. Embora não possa lançar mísseis nem derrotar alienígenas, suas capacidades são surpreendentes dentro dos limites da tecnologia atual.

Esta luva tem uma potência de 1,5 quilowatts e é capaz de derreter aço de até 4 polegadas de espessura. No vídeo publicado pelo canal, é mostrado como corta cordas, portas e placas de metal, e até mesmo é usado para acender uma fogueira e simular efeitos sobre manequins humanos.

O custo e os recursos utilizados

O projeto não foi econômico. O youtuber por trás da Hacksmith Industries investiu cerca de 6.000 dólares em um laser usado na construção da manopla. Embora o laser tenha um preço de mercado de 100.000 dólares, o criador conseguiu comprá-lo em segunda mão no eBay por um preço muito mais baixo.

Apesar de que este projeto possa parecer um simples experimento, tem o potencial de inspirar futuras pesquisas em áreas como a construção e engenharia. Além disso, demonstra como a cultura popular, como os filmes de super-heróis, pode influenciar a criação de tecnologias inovadoras no mundo real.

A luva funcional do Homem de Ferro criada pela Hacksmith Industries é um testemunho da engenhosidade e criatividade dos entusiastas de tecnologia, e mostra até onde podem chegar as aspirações dos fãs para dar vida aos objetos de sua imaginação.