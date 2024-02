Tesla esteve prestes a falir um pequeno negócio de bolos, mas Elon Musk apareceu para salvá-lo

A maldade dos gigantes do mundo corporativo parece não ter limites. Representantes da Tesla Motors estiveram prestes a arruinar um pequeno negócio de bolos com um pedido incomum que depois se recusaram a pagar. Felizmente, Elon Musk apareceu para salvá-los do que teria sido um desaparecimento.

Uma resenha do The Guardian explica em detalhes como as coisas aconteceram. Uma pequena venda de tortas na Califórnia, chamada Giving Pies, recebeu uma ligação da Tesla pedindo para fabricar 2.000 mini tortas para o Dia dos Namorados.

Foi um pedido incomum para o negócio, que não tinha capacidade para esse tipo de solicitações. No entanto, eles assumiram o desafio e começaram a trabalhar. E quando pensaram que estavam progredindo bem, veio uma segunda ligação da Tesla pedindo para duplicar o pedido.

De 2.000 a 4.000 havia muito, mas sem medo do sucesso, eles seguiram em frente. Infelizmente, quando estavam quase terminando, receberam uma terceira ligação cancelando o pedido.

Voahangy Rasetarinera, proprietária do negócio, contou com muita tristeza o que havia acontecido em uma postagem nas redes sociais.

As minhas esperanças foram despedaçadas quando recebi uma mensagem de texto, informando casualmente que o plano tinha mudado e que a Tesla já não precisaria do pedido. Esta mudança abrupta deixou-me atordoada ao perceber o alcance do impacto na minha pequena empresa. Tinha investido tempo, recursos e esforço com base nas garantias da Tesla, apenas para ficar arruinada", lê-se na mensagem angustiante de Rasetarinera.

A situação viralizou nas redes sociais, a ponto de chegar a Elon Musk através de uma postagem de X. Em sua própria plataforma, ele escreveu uma mensagem garantindo que não deixará a situação passar em branco.

"Acabei de ouvir sobre isso. Vamos fazer as coisas direito com a padaria. As pessoas sempre devem poder contar com que a Tesla fará o melhor que puder", disse o magnata sul-africano.

Até agora, a intervenção de Musk foi apenas por X. Não se sabe se eles já acertaram as contas com a pequena pastelaria.