Dragon Ball Z: vejam Gohan e Krilin ilustrados pelo criador de Undead Unluck

Dragon Ball se prepara para celebrar 40 anos desde la primera publicação do mangá. Por isso, ilustradores de séries japonesas famosas prestam uma homenagem emocionante a Akira Toriyama, ao desenhar capas dos Guerreiros Z, com os estilos de suas histórias.

Foi assim que nos deparamos com a capa do mangá Dragon Ball #31 desenhada por Yoshifumi Tozuka, criador de Undead Unluck.

Dragon Ball marcou uma época para os atuais ilustradores e escritores de mangá. Akira Toriyama foi uma espécie de modelo a seguir para os atuais autores de mangás como Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Jujutsu Kaisen ou Shingeki no Kyojin.

A grande maioria desses escritores foi convocada pela revista Shonen Jump para fazerem suas versões de uma capa de Dragon Ball. Ao criador de Undead Unluck coube o arco de Namekusei, que é o mesmo de Freeza.

E assim Gohan e Krilin aparecem como protagonistas na capa, enquanto procuravam as Esferas do Dragão no planeta de Piccolo e Dendê. Ao fundo, vê-se Bulma perseguindo-os em uma de suas naves pelos extensos terrenos de Namekusei. Tudo sob o inconfundível estilo de Yoshifumi Tozuka.

Dragon Ball Yoshifumi Tozuka

Yoshifumi Tozuka é um mangaká japonês nascido em 1990. Ele estreou em 2014 com o one-shot "Uchuu Kankou C-Arc" e sua primeira série, Undead Unluck, começou a ser serializada na revista Weekly Shonen Jump em 2020.

Undead Unluck é uma série de ação, comédia e fantasia que segue a história de Fuko Izumo, uma garota com o azar de atrair desgraça para aqueles ao seu redor. Um dia, ela conhece Andy, um "Negador" com a habilidade de não morrer, e juntos embarcam em uma aventura para encontrar uma maneira de quebrar a maldição de Fuko.

A série foi um sucesso comercial e de crítica, com mais de 3 milhões de cópias vendidas no Japão e uma adaptação para anime que estreou em 2023.