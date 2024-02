A estátua de pedra Sheikah de “Zelda: Breath of the Wild” capturou o coração de todos os fãs

Pedra Sheikah - The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

A First 4 Figures, reconhecida por suas colaborações com a Nintendo na criação de estátuas detalhadas, anunciou seu próximo projeto centrado na famosa franquia The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Desta vez, eles estão trabalhando em uma estátua de resina pintada em tamanho real da Pedra Sheikah, um dispositivo icônico no jogo.

O anúncio desta nova estátua chega após um teaser previamente lançado, o que gerou grande antecipação entre os fãs e colecionadores.

Uma estátua em tamanho real

A colaboração contínua entre a First 4 Figures e a Nintendo para produzir estátuas detalhadas baseadas em populares franquias de videogames é emocionante para os fãs. O anúncio de uma estátua de resina em tamanho real de Zelda: Breath of the Wild certamente aumentou a empolgação entre os seguidores da série.

Para os colecionadores e fãs da série Zelda, esta estátua promete ser uma adição impressionante a qualquer coleção, capturando fielmente a essência e a magia deste icônico dispositivo dentro do jogo.