WhatsApp: O que é o “Modo Infiel” e como pode ser ativado?

O WhatsApp tem um universo de funções que os usuários costumam ignorar. O serviço de mensagens é projetado da mesma forma para celulares Android e iOS, mas com algumas diferenças relacionadas aos padrões de privacidade de cada fabricante.

Uma dessas funções é o chamado "Modo Infiel". De acordo com uma resenha da Computer Hoy, eles chamam esta opção dessa forma devido à utilidade que muitos usuários estão dando a ela.

Realmente é uma função dos celulares Android que está disponível para serviços de mensagens como Telegram e WhatsApp.

Na verdade, eles são chamados de "Mensagens Duplas" e é uma função que permite clonar aplicativos de mensagens e redes sociais, permitindo que você tenha duas contas independentes no mesmo aplicativo.

A realidade é que é ideal para separar sua vida pessoal e profissional, ou ter uma conta para sua família e outra para seus amigos. Também pode ser útil se você precisar usar duas contas do mesmo aplicativo com números de telefone diferentes.

Como ativar o "Modo Infiel" do WhatsApp?

O processo de ativação varia de acordo com a marca e o modelo do seu telefone. Abaixo, apresento dois métodos generalizados que você certamente encontrará no seu smartphone.

1. Configurações do Telefone:

Vá às Configurações do seu telefone.

Procure a opção "Mensagens duplas" ou "Aplicativos duplos". A localização pode variar de acordo com o fabricante.

Selecione o aplicativo que deseja clonar (por exemplo, WhatsApp).

Ative a opção para criar uma segunda cópia do aplicativo.

Siga as instruções na tela para configurar sua segunda conta.

2. Menu de Aplicativos:

Mantenha pressionado o ícone do aplicativo que deseja clonar.

Em alguns telefones, aparecerá uma opção para "Clonar aplicativo" ou "Criar aplicativo duplo". Selecione esta opção.

Siga as instruções na tela para configurar sua segunda conta.

É importante ter em mente que nem todos os telefones Android possuem a função de mensagens duplas. Os aplicativos compatíveis com essa função também variam de acordo com o fabricante e modelo do telefone.