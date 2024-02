Tyler, The Creator x Louis Vuitton: nova colaboração que promete marcar tendência

Pharrell Williams, o atual diretor criativo da Louis Vuitton, decidiu unir forças com o icônico artista Tyler, the Creator, em uma colaboração que promete ser tendência em 2024.

Trata-se da primeira incursão de Tyler com a legendária casa de moda francesa, introduzindo uma coleção que se destaca por sua originalidade.

Desde a revelação desta aliança, as expectativas estão altas entre o público do famoso rapper, por isso estamos revisando todos os detalhes aqui.

Novo desenhista da Louis Vuitton Pharrell Williams

Tyler, The Creator x Louis Vuitton

Poderíamos passar horas falando sobre as peças que compõem este lançamento, mas o que nos interessa são os tênis que complementam a coleção.

Tyler, the Creator já teve sucesso com antigas parcerias com marcas como Converse e Lacoste, que conseguiram deixar sua marca na indústria. E agora, seu último projeto com a Louis Vuitton promete elevar seu status como ícone da moda.

Inicialmente, a coleção se destaca por sua paleta de cores e designs caracterizados pelo chamado "Craggy Monogram", uma textura projetada pelo próprio Tyler.

Estes elementos são complementados com referências ao golfe e uma seleção de calçados que inclui sandálias com design waffle, sapatos Derby em tons pastel e botas de cano médio, refletindo o espírito desta colaboração.

Calçado Louis Vuitton por Tyler, the Creator 🧇🍫 pic.twitter.com/GsQEOljm5o — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) 23 de fevereiro de 2024

Deve-se mencionar que, através de sua conta no Instagram, Tyler expressou sua gratidão a Pharrell Williams por confiar-lhe esta oportunidade.

Com esta colaboração, o rapper consolida-se como uma figura chave na moda, respaldado pelo prestígio da Louis Vuitton.