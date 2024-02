São apresentados os Xiaomi 14 e 14 Ultra Android com ótica Leica Summilux

Xiaomi lançou oficialmente seus mais recentes smartphones emblemáticos. A série Xiaomi 14, composta pelo 14 e 14 Ultra, destaca a colaboração da empresa com a Leica. Ambos os dispositivos possuem ótica avançada Leica Summilux para capturar imagens móveis superiores.

O Xiaomi 14 Ultra se destaca por sua configuração profissional de quatro câmeras, que oferece uma variedade de distâncias focais de 12 mm a 120 mm. Suporta gravação de vídeo 8K a 30 fps nas quatro câmeras e introduz um novo modo Filme para uma experiência de videografia profissional.

O Xiaomi 14, projetado como um companheiro diário compacto, possui uma configuração de câmera tripla e uma tela CrystalRes AMOLED 1.5K de 6,36". Tanto o Xiaomi 14 quanto o Xiaomi 14 Ultra são alimentados pela plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 3, oferecendo melhorias significativas no desempenho e tecnologia de resfriamento aprimorada.

O que traz o Xiaomi 14

O Xiaomi 14 apresenta um design compacto e elegante, com dimensões de 152,8 mm x 71,5 mm x 8,2 mm e um peso de 193g. Seu ecrã CrystalRes AMOLED de 6,36″ com resolução 1.5K oferece uma experiência visual vívida e nítida. Equipado com uma configuração de câmara tripla, o Xiaomi 14 possui a avançada ótica Leica Summilux, garantindo imagens móveis superiores.

A câmera traseira de 50MP grande angular oferece uma qualidade excepcional em cada foto, enquanto a câmera frontal de 32MP permite capturar selfies detalhadas. Este dispositivo funciona com a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 3, que oferece um desempenho potente e eficiente.

Com opções de armazenamento de 12GB+256GB ou 12GB+512GB, o Xiaomi 14 oferece espaço suficiente para todos os seus aplicativos, fotos e vídeos. A bateria de 4610 mAh é compatível com o HyperCharge de 90 W e o HyperCharge sem fio de 50 W, garantindo um carregamento rápido e conveniente.

Além disso, possui resistência à água IP68 e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos para uma experiência de áudio imersiva.

O que apresenta o Xiaomi 14 Ultra?

Por outro lado, o Xiaomi 14 Ultra oferece características ainda mais impressionantes. Com dimensões de 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm e um peso de 219,8g, este dispositivo apresenta um design elegante e robusto. Sua tela AMOLED de 6,73" com resolução WQHD+ e uma taxa de atualização de 120 Hz proporciona uma experiência visual excepcionalmente fluida.

A configuração de câmera quádrupla, com ótica Leica Summilux, oferece uma versatilidade excepcional com distâncias focais que vão de 12 mm a 120 mm. Isso permite capturar uma ampla variedade de cenários com detalhes incríveis.

Assim como o Xiaomi 14, o Xiaomi 14 Ultra funciona com a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 3, oferecendo um desempenho excepcional em todas as tarefas. Com opções de armazenamento de 16GB+512GB, este dispositivo oferece uma capacidade generosa para seus arquivos e aplicativos.

A bateria de 5000 mAh é compatível com o HyperCharge de 90 W e o HyperCharge sem fio de 80 W, garantindo um carregamento rápido e duradouro. Além disso, possui resistência à água IP68 e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos para uma experiência de áudio imersiva.

O preço do Xiaomi 14 começa aproximadamente em US$ 1.300, enquanto o Xiaomi 14 Ultra começa em US$ 1.700. Um kit de fotografia especial para o Xiaomi 14 Ultra está disponível separadamente. Tanto o Xiaomi 14 quanto o Xiaomi 14 Ultra incluirão 4 gerações do sistema operacional Android, atualizações e 5 anos de patches de segurança.