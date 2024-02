MWC 2024: a Lenovo se une à iFixit para criar computadores fáceis de reparar

As atividades do Mobile World Congress MWC 2024 começaram e a Lenovo foi uma das primeiras grandes marcas a sair para compartilhar suas novidades em software e hardware para este ano.

Mas agora com uma abordagem um tanto inesperada, onde sim, a Inteligência Artificial terá um papel no futuro, mas principalmente a acessibilidade e sustentabilidade, de mãos dadas com iFixit.

Principalmente no mercado de computadores, temos visto avanços significativos nos últimos anos, pelo menos em termos de hardware e potência. No entanto, reparar esses equipamentos tem se tornado um trabalho cada vez mais complicado e até mesmo caro.

Lenovo ThinkBook Transparent Laptop Concept

Viemos de uma temporada em que muitas vezes era menos doloroso e complicado considerar resgatar informações e adquirir um novo equipamento quando ocorria algum defeito médio ou quando a capacidade de processamento já era insuficiente.

Mas felizmente, isso tem mudado aos poucos e parece que a empresa está buscando se posicionar agora como uma referência neste setor.

A Lenovo fez uma parceria com a iFixit para facilitar ainda mais os reparos

No âmbito do MWC 2024, a Lenovo apresentou as últimas atualizações de sua popular série ThinkPad, com um forte foco em sustentabilidade e acessibilidade, compartilhando todos os detalhes em seu site oficial.

Os novos modelos, que incluem o ThinkPad T14 Gen 5, o ThinkPad T14s Gen 5 e o ThinkPad T16 Gen 3, destacam-se pelo seu design modular e fácil de reparar, bem como pelas funcionalidades táteis para utilizadores com deficiência visual.

Num esforço para reduzir os resíduos eletrônicos e facilitar a manutenção de seus equipamentos, a Lenovo se associou à empresa de reparos e ao site iFixit.

Imagem: Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5

Esta colaboração permitiu melhorar significativamente a capacidade de reparo dos laptops ThinkPad, obtendo uma pontuação de 9,3 em 10 nos testes realizados pela plataforma, garantindo assim menos dores de cabeça no futuro ao tentar consertar esses equipamentos.

Os novos modelos da série T apresentam um design modular, assim como nos bons e velhos tempos, que facilita o acesso aos componentes internos, como a memória RAM, o armazenamento e a bateria, componentes essenciais.

Além disso, os cabos planos que dificultavam a substituição da bateria foram removidos. Uma prática que havia sido estabelecida há anos justamente com o objetivo de reduzir as dimensões de computadores portáteis e de mesa.

Os novos ThinkPad estarão disponíveis entre abril e junho de 2024 nos seguintes preços: