Microsoft acaba com o aspecto mais irritante ao atualizar o Windows

Manter o nosso sistema oeracional Windows atualizado é crucial para receber novas funcionalidades e fechar possíveis brechas de segurança. No entanto, o processo de atualização pode ser tedioso e lento, interrompendo o nosso fluxo de trabalho e causando preocupação por possíveis falhas.

Reduzindo os reinícios

A Microsoft está abordando este problema no Windows 11 com uma nova funcionalidade que procura reduzir a quantidade de reinícios necessários durante as atualizações. Em vez de múltiplos reinícios, a empresa planeja implementar o “hotpatching”, uma tecnologia que permite aplicar atualizações sem reiniciar o sistema.

O "hotpatching" não é uma tecnologia nova e já está sendo usada nas máquinas virtuais do Azure. Basicamente, permite que o sistema faça o download e aplique uma atualização sem exigir uma reinicialização completa do computador.

Implementação futura

Atualmente, essa função está limitada a máquinas virtuais em servidores Azure. No entanto, a Microsoft planeja disponibilizar essa capacidade para dispositivos que executam o Windows 11. Espera-se que dispositivos x86-64 recebam essa atualização até meados deste ano como parte da atualização do Windows 11 24H2.

Por outro lado, os dispositivos que usam o Windows em ARM64 podem esperar essa melhoria em 2025.

Com esta inovação, a Microsoft busca eliminar o processo complicado de instalação de atualizações no Windows, proporcionando uma experiência mais fluida e menos interrupções para os usuários.