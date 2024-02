Cientistas do CERN querem criar um colisor para investigar a matéria escura

O CERN, este laboratório europeu de física de partículas que abriga o Grande Colisor de Hádrons (LHC), agora embarcou em um projeto muito mais ambicioso: o Futuro Colisor Circular (FCC), uma máquina colossal que triplicaria o tamanho do LHC e buscaria desvendar os enigmas mais profundos do universo.

Com um orçamento de EUR €20.000 milhões, equivalente a cerca de USD $21.700 milhões, o FCC consistiria em um anel de 91 quilômetros de circunferência capaz de colidir partículas subatômicas a energias sem precedentes, de até 100 TeV, comparadas com as 14 TeV do LHC.

Mas o seu objetivo seria ainda mais inquietante: desvendar os mistérios da matéria escura, da energia escura, da assimetria matéria-antimatéria e das possíveis dimensões adicionais. Em outras palavras, esses cientistas querem conhecer os segredos do universo e delinear o seu fim.

Esta não é uma notícia nova, desde junho de 2020 a comunidade científica deste projeto já manifestava seu interesse em criar um novo dispositivo monumental. Mas agora o avanço deste projeto parece estar mais próximo do que nunca.

Uma viagem ao coração da matéria com o Futuro Colisor Circular (FCC)

Um extenso artigo da Science Focus da BBC nos explica todos os detalhes deste projeto. Começando pelo fato de que o LHC tem sido uma ferramenta fundamental na exploração do universo em escala subatômica.

Seu maior feito foi a descoberta do bóson de Higgs em 2012, confirmando uma previsão teórica de décadas. No entanto, para ser honesto, desde então, não houve grandes avanços na compreensão da física fundamental.

Grande Colisor de Hádrons CERN (Sebastian Carrasco/Europa Press)

É aqui que o FCC propõe ir além. Sua maior potência permitiria estudar com maior precisão o bóson de Higgs, explorar a natureza da matéria escura e da energia escura, além de buscar novas partículas e fenômenos que poderiam revolucionar nossa compreensão do cosmos.

Embora a comunidade científica em geral celebre a iniciativa, como relatado pela Yahoo! Science, alguns críticos, como Sir David King, ex-conselheiro científico do governo do Reino Unido, consideram que o investimento de bilhões é imprudente em um contexto de crise climática e outras urgências globais.

O futuro do FCC ainda está por definir. O CERN concluirá um estudo de viabilidade em 2025 e, se o projeto for aprovado, a construção poderá começar na década de 2040, com a esperança de que a máquina esteja operacional até a década de 2070.

Em outras palavras, ainda há bastante tempo para ver em ação este dispositivo que poderia finalmente explicar os limites do universo.