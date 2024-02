Akira Toriyama explica como os personagens de Dragon Ball conseguem entender-se quando falam

As conversas entre os personagens de Dragon Ball são fáceis e fluidas, independentemente do arco que você esteja assistindo no anime.

Isso não é um problema se estivermos vendo os Guerreiros Z em uma festa organizada por Bulma na Corporação Cápsula, ou se estivermos nos primeiros arcos, quando havia Torneios de Artes Marciais entre lutadores da Terra.

No entanto, as coisas começam a complicar nas duas primeiras sagas de Dragon Ball Z. Naquela época, primeiro surgiram como vilões os saiyajins e depois Freeza, seu exército e a população de Namekusei, todos de planetas diferentes da Terra.

Como eles se comunicam? Como eles se entendem tão fluentemente? Akira Toriyama explica desde o início a comunicação em Dragon Ball.

O idioma de Dragon Ball

Nos arcos mais recentes de Dragon Ball, quando conhecemos Piccolo, filho do Rei Demônio, vemos que ele combina alguns idiomas. Inicialmente, não foi dado muita importância a isso, mas essa mesma língua ressurgiu no arco de Freeza.

O Imperador do Universo, enquanto mantém um diálogo ameaçador com os namekuseijins, estes falam em sua língua materna e ele lhes diz para falarem no idioma universal.

Freezer Dragon Ball

O Compendium 4 de Dragon Ball (um dos guias da série) contém declarações de Akira Toriyama, nas quais ele reconhece que no Universo 7 existem mais de 7.000 idiomas. Isso é evidenciado nas diferentes localizações onde as aventuras se desenrolam.

Existem nomes em inglês como Capsule Corporation ou Kame House. Mas também existem palavras escritas em chinês ou japonês, como os kanji.

No entanto, para facilitar a comunicação, Akira Toriyama já havia determinado que todos dominassem seu idioma base e a língua universal.

“Com relação ao idioma, além do namekiano, sua língua materna, também está confirmado que dominam o idioma universal, que é a língua utilizada em todo o universo, incluindo a Terra”, lê-se no guia citado pelo portal mencionado.