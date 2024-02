A Sony surpreende e anuncia que o PS VR2 será compatível com PC no final de 2024

Parece que foi ontem, mas o PlayStation VR 2, mais conhecido como PS VR 2, já completou um ano desde o seu lançamento no mercado com um sucesso moderado. Embora seja um dispositivo incrível e uma ótima alternativa ao Meta Quest 2 ou ao Apple Vision Pro, a realidade é que não foi um grande sucesso de vendas. Mas isso pode mudar agora que foi confirmada a sua compatibilidade com PC.

O grande problema que a primeira geração deste aparelho teve e que foi confirmado com este novo lançamento foi a ausência de jogos exclusivos desenvolvidos especialmente para o sistema.

Devido a isso, a biblioteca ou catálogo do PS VR 2 tem sido bastante limitada desde sempre e, um ano após o seu lançamento, ainda não temos nenhum jogo novo.

Na verdade, no período que antecedeu o primeiro aniversário, havia uma relativa incerteza sobre o que aconteceria com o sistema e o que a Sony poderia anunciar em comemoração ao aniversário.

Alguns especulavam que poderia até mesmo falar-se do fim formal deste sistema, mas na realidade a empresa surpreendeu e acabou de aumentar a aposta de forma inesperada.

O PS VR 2 será compatível com jogos de PC no final deste ano

A Sony deu um passo emocionante para expandir o alcance de seu visor de Realidade Virtual, o PlayStation VR2 (PS VR2). A empresa anunciou através de seu blog oficial que está trabalhando para integrar a compatibilidade do dispositivo com PCs, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de jogos de realidade virtual em seus computadores com Windows.

Este projeto é tão inesperado quanto importante, pois abre as portas para uma maior variedade de jogos para os usuários do PS VR2. Embora o headset já ofereça uma seleção de títulos para o PlayStation 5, a compatibilidade com PC permitirá aos jogadores acessar jogos exclusivos dessa plataforma, expandindo significativamente as opções disponíveis.

PS VR 2 | Imagen: Sony

"É com prazer que compartilhamos que atualmente estamos testando a capacidade dos jogadores do PS VR2 de acessar jogos adicionais no PC para oferecer ainda mais variedade de jogos, além dos títulos do PS VR2 disponíveis através do PS5. Esperamos que esse suporte esteja disponível em 2024, então fiquem atentos para mais atualizações."

A Sony planeja implementar a compatibilidade com PC para o PS VR2 até o final de 2024. No entanto, a empresa ainda não confirmou se todos os jogos de PC serão compatíveis com o visor ou apenas alguns selecionados.

É importante ressaltar que a comunidade de modders tem trabalhado em soluções para fazer com que o PS VR2 funcione com PC desde o lançamento do visor, inclusive através de engenharia reversa do hardware.

Assim, o anúncio da Sony nos faz pensar que a empresa estava ciente disso e agora abriu as portas para expandir sua presença.