Whatsapp faz 15 anos e incorpora IA na atualização

No último sábado, 24 de fevereiro, o WhatsApp alcançou a notável marca de 15 anos desde o seu lançamento em 2009. O que começou como um simples aplicativo para enviar mensagens de texto entre smartphones, tornou-se o serviço de mensagens mais popular do mundo, registrando números impressionantes com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais.

Criado por Jan Koum e Brian Acton, dois ex-funcionários do Yahoo!, o WhatsApp buscava resolver as limitações dos SMS na época, conforme lembra uma resenha da La Prensa Latina.

A aplicação rapidamente conquistou a preferência dos usuários por sua simplicidade, rapidez e gratuidade, apesar de competir com um gigante da época, o BlackBerry Messenger.

Em 2014, o Facebook (agora Meta) adquiriu o WhatsApp por uma quantia exorbitante de 19 bilhões de dólares, uma aposta que se mostrou um sucesso retumbante.

Ao longo dos anos, o WhatsApp tem incorporado novas funcionalidades para se adaptar às necessidades de seus usuários. Entre as mais importantes estão as chamadas de voz e videochamadas, mensagens de voz, a possibilidade de compartilhar arquivos multimídia, a criação de grupos e chats de transmissão, e a integração com outros serviços do Facebook, como Instagram e Facebook Messenger.

WhatsApp Atualização (Dreamstime)

WhatsApp e sua integração à inteligência artificial

Recentemente, o WhatsApp começou a explorar as possibilidades da inteligência artificial para melhorar a experiência de seus usuários. Entre as novas funções que estão sendo desenvolvidas estão a tradução automática de mensagens, a detecção de mensagens fraudulentas ou spam e a criação de respostas automáticas personalizadas.

Não há dúvida de que o WhatsApp continuará sendo uma ferramenta fundamental para a comunicação pessoal e profissional nos próximos anos. A constante evolução do aplicativo, sua integração com outros serviços e a exploração de novas tecnologias, como a inteligência artificial, preveem um futuro ainda mais brilhante para esse gigante da mensageria.