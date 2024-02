Quais são os piores lugares para colocar o roteador Wi-Fi

A localização do roteador Wi-Fi é fundamental na hora de distribuir de forma ótima a Internet pela casa. Existem lugares onde o aparelho não pode ficar. Alguns parecem óbvios, mas é necessário lembrar a alguns usuários que costumam cometer esse tipo de erro ao posicionar o dispositivo.

Embora seja tentador colocá-lo em um local afastado e esquecê-lo, há alguns lugares que você deve evitar a todo custo. Aqui estão os cinco piores lugares para colocar o seu roteador Wi-Fi.

1. No chão: Colocar o roteador no chão é um dos erros mais comuns. O sinal Wi-Fi se propaga em todas as direções e, estando no chão, grande parte da potência é perdida para baixo, onde não é útil. Além disso, poeira e sujeira podem se acumular mais facilmente no chão, obstruindo as antenas do roteador e enfraquecendo ainda mais o sinal.

2. Na cozinha: A cozinha está cheia de aparelhos que geram interferências eletromagnéticas, como o micro-ondas, a geladeira e a lava-louças. Essas interferências podem afetar o sinal Wi-Fi, causando uma conexão instável e velocidades lentas.

Melhores lugares para colocar o Wi-Fi Imagem referencial (deepblue4you/Getty Images)

3. Perto de paredes de concreto ou metal: Materiais como concreto e metal são excelentes para bloquear ondas de rádio. Se você colocar o roteador perto de uma parede desse tipo, o sinal Wi-Fi será significativamente afetado, especialmente nos quartos do outro lado da parede.

4. Em um armário ou prateleira fechada: Qualquer obstáculo físico entre o roteador e os dispositivos que se conectam a ele pode enfraquecer o sinal Wi-Fi. Isso inclui colocar o roteador dentro de um armário, prateleira fechada ou até mesmo atrás de um móvel grande.

5. Próximo a dispositivos sem fio: Outros dispositivos que funcionam com Wi-Fi, como telefones sem fio, monitores de bebê ou até mesmo algumas smart TVs, podem interferir no sinal do roteador. O ideal é manter o roteador longe desses dispositivos para evitar problemas de conexão.

Onde posso colocar o router Wi-Fi?

Agora que você sabe onde não colocar o roteador, você se perguntará onde é o melhor lugar para colocá-lo. Em geral, é recomendável colocá-lo em uma área central da casa, em um local elevado e livre de obstáculos. Se possível, coloque-o em uma parede que não seja de concreto ou metal e longe de aparelhos que possam causar interferências.

Se a sua casa é grande ou tem vários andares, você pode considerar usar um extensor de alcance Wi-Fi para ampliar a cobertura do sinal. Atualize regularmente o firmware do roteador para garantir que ele funcione com a tecnologia mais recente e corrigir possíveis erros.