Naves da NASA mostram a imponente paisagem de Xangai à noite vista do Espaço

Xangai vista do Espaço NASA

Xangai vista do espaço é um espetáculo que ninguém quer perder. Nem mesmo os satélites ou naves espaciais da NASA deixam passar despercebido o trânsito pela cidade da China.

A agência espacial norte-americana publicou uma revisão na qual explica que a Estação Espacial Internacional (ISS) passou por cima de Xangai e os astronautas não perderam a oportunidade de registrar, através de múltiplas fotos.

Xangai ostenta o título de cidade mais populosa da China, com mais de 27 milhões de habitantes, superando até mesmo a capital, Pequim. É, sem exageros, o centro financeiro do gigante asiático e abriga a Bolsa de Valores de Xangai, uma das mais importantes do mundo.

Os especialistas e conhecedores do mundo a classificam como uma cidade cosmopolita com uma grande influência ocidental. Nela estão presentes restaurantes de todo o mundo, lojas de luxo e uma vida noturna vibrante.

Isso faz com que seja uma metrópole notável vista do espaço, graças à enorme quantidade de edifícios e ao impressionante sistema de iluminação.

A NASA explica em uma revisão de seu site oficial: "As luzes da cidade de Xangai, a cidade mais populosa da China com uma população de aproximadamente 24,9 milhões, e o rio Huangpu que flui pelo centro da cidade, são fotografados a partir da Estação Espacial Internacional enquanto orbitava a 260 milhas acima do Mar da China Oriental", e compartilha a impressionante imagem.