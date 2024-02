Erupções solares históricas não dão trégua: Já estariam causando suas primeiras consequências nos EUA

Na última quinta-feira, 22 de fevereiro, os Estados Unidos experimentaram cortes generalizados de telefonia celular. Isso ocorreu simultaneamente com a detecção de duas poderosas erupções solares, o que não parece ser uma coincidência.

Esses eventos têm sido os mais significativos em relação à atividade solar no ciclo atual, conhecido como ciclo solar 25.

De acordo com relatórios da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), a explosão mais intensa, classificada como X6.3, ocorreu às 17h34 EST, sendo a mais potente em cerca de sete anos e a terceira erupção em menos de 24 horas proveniente da região ativa AR 3590 do Sol.

❗️Maior explosão do ciclo solar 25❗️

✨X6.3✨



⭕️Pico em 22 de fevereiro às 22:34 UTC

⭕️Origem NOAA AR 3590



Este AR está se tornando conhecido com 3 explosões de classe X nas últimas 36 horas! Vamos ficar de olho nele enquanto gira em direção ao centro do disco solar👀



🌐https://t.co/qcul5lmV2x pic.twitter.com/EhaMDf3X10 — ESA Space Weather (@esaspaceweather) 23 de fevereiro de 2024

Pico de explosões solares

Antes deste grande evento, foram observadas outras duas explosões solares de classe X na mesma região solar, uma de classe X1.8 na quarta-feira, 21 de fevereiro, e outra de classe X1.7 nas primeiras horas de quinta-feira, todas ocorridas na região ativa AR 3590.

Embora não tenham sido confirmadas ejeções de massa coronal (CME) a partir dessas explosões solares, a NOAA emitiu um alerta para uma emissão de rádio solar, que muitas vezes antecede as CMEs e as tempestades de radiação solar.

Paralelamente, operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos, como AT&T, Verizon e T-Mobile, relataram dezenas de milhares de cortes, cuja relação direta com as explosões solares ainda não foi estabelecida.

No entanto, o astrofísico solar Ryan French, do Observatório Solar Nacional, descartou através de X que exista uma relação direta entre os cortes de telefonia e as erupções solares, uma vez que estas apenas afetam as comunicações no lado diurno da Terra, e os Estados Unidos não estavam nessa posição no momento dos eventos.

Algumas pessoas estão atribuindo as interrupções nas redes celulares (AT&T, Verizon) nos EUA ao X-class da noite passada #SolarFlare. No entanto, as explosões solares só causam degradação de rádio no *lado diurno* da Terra. Como você pode ver abaixo, os EUA não foram afetados pelo evento. Então é apenas uma coincidência! https://t.co/8EQxLV2qVJ pic.twitter.com/A5kImCmStC — Dr. Ryan French (@RyanJFrench) 22 de fevereiro de 2024

O futuro das erupções solares

Por enquanto, a ESA (Agência Espacial Europeia) e a NOAA continuam monitorando a região ativa AR 3590, que em breve estará diretamente voltada para a Terra, aumentando a possibilidade de mais erupções solares, especialmente em um momento em que o sol está avançando para o pico de seu ciclo de 11 anos.

Para aqueles que não estão familiarizados com esses termos, as erupções solares são classificadas de acordo com sua intensidade em classes X, M, C, B e A, sendo as da classe X as mais potentes e são, justamente, as que têm surgido recentemente.

Na mesma linha, como muitos já sabem, a atividade solar estará aumentando à medida que nos aproximamos do máximo solar previsto para algum momento em 2024, o que poderia implicar em mais eventos desse tipo, resultando em mais interrupções nas comunicações e em auroras mais visíveis globalmente.