Dragon Ball Super: nasce uma era de terror com versão IA de Freeza Dourado

Os fãs de Dragon Ball Super ficaram agradavelmente surpresos ao ver esta versão brutal do Golden Freezer, realizada de forma impressionante pela inteligência artificial. A conta do Instagram Universo.Midjourney nas redes sociais criou uma imagem hiper-realista do vilão, mostrando como ele poderia parecer em uma adaptação live action da série.

O resultado é terrivelmente impressionante. O rosto de Golden Frieza captura a malícia e o poder do personagem, transmitindo imenso terror semelhante ao que os personagens de Dragon Ball Super experimentaram durante sua primeira aparição no arco Namekusei.

A imagem, feita com a ferramenta Midjourney, causou grande agitação nas redes sociais. Os fãs elogiam o trabalho de Universo.Midjourney, destacando a fidelidade ao personagem original e o realismo alcançado.

Desde a sua primeira aparição no arco de Namek, o Freeza Dourado tem sido considerado um dos vilões mais icônicos no universo de Dragon Ball. No entanto, a versão gerada por inteligência artificial leva o terror a novas alturas, capturando cada detalhe do rosto do vilão de forma hiper-realista.

Freeza Dourado por Universo.Midjoruney Instagram

Esta criação artística abre a porta para a possibilidade de ver personagens de Dragon Ball Super em um live action com um nível de detalhe e realismo nunca antes visto. A inteligência artificial se perfila como uma ferramenta poderosa para dar vida às histórias e personagens que tanto amamos.

A transformação de Freeza mostrada aqui ficou obsoleta, mas nem por isso deixa de ser poderosa. O conquistador de mundos agora alcança uma forma chamada Black, com a qual supera amplamente os poderes atuais de todos os Guerreiros Z, incluindo Goku e Vegeta. Seria necessário compará-lo com Gohan Beast para ver se há chances de vencê-lo.