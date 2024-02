Cientistas pensaram que estavam captando sinais extraterrestres, mas na realidade eles vinham de um microondas

A obsessão por captar sinais vindos de fora do nosso planeta ou além da nossa galáxia, pode prejudicar os cientistas que estudam os dados dos telescópios terrestres.

Um sinal estranho e poderoso, que só aparecia nos horários de trabalho, deixou os especialistas consternados e levantando várias teorias sobre a sua origem.

Vem de fora da nossa galáxia? Era muito poderoso para ser tão distante, mas por não encontrar a sua origem, o sinal mantinha aberta qualquer possibilidade.

No entanto, depois de intrigar os cientistas por anos, acabou sendo nada mais, nada menos que um micro-ondas comum.

O peculiar incidente remonta a 2007, quando uma equipe de astrônomos do telescópio Parkes, na Austrália, detectou uma breve e enigmática rajada de rádio vinda de uma galáxia distante.

O sinal, apelidado FRB 010724, despertou a imaginação dos especialistas, que especularam sobre sua origem, desde uma civilização extraterrestre inteligente até um fenômeno astrofísico desconhecido.

No entanto, a realidade acabou sendo muito mais mundana. Após uma investigação meticulosa, os cientistas descobriram que a fonte do sinal não era um sistema estelar distante, mas sim a sala de descanso do próprio telescópio Parkes.

O culpado: um micro-ondas desavisado. Ao abrir a porta do aparelho, gerou-se uma breve rajada de rádio que, por pura coincidência, coincidiu em frequência e direção com o sinal detectado pelo telescópio.

Este caso peculiar nos lembra que a ciência, apesar de sua rigidez e precisão, não está isenta de momentos cômicos e até um pouco embaraçosos. A história do “micro-ondas extraterrestre” nos ensina que, mesmo na busca por respostas aos mistérios do universo, não devemos descartar as explicações mais simples, por mais mundanas que pareçam.