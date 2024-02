Astrônomos descobrem um temível ‘monstro’ a 12 bilhões de anos-luz: é o objeto mais brilhante de todo o Universo

Uma equipe de cientistas direciona seus telescópios para as origens do Universo e encontra um verdadeiro ‘monstro’ a 12 bilhões de anos-luz de distância: um buraco negro capaz de devorar um Sol por dia. É um verdadeiro devorador de estrelas massivas.

Os pesquisadores que descobriram esse ‘monstro’ são astrônomos da Universidade Nacional da Austrália (ANU). A descoberta, publicada na revista ‘Nature Astronomy’, baseia-se em observações feitas com o telescópio VISTA do Observatório Europeu do Sul (ESO).

O buraco negro, conhecido como J0529-4351, está a uma distância de 12 bilhões de anos-luz da Terra e tem uma massa 17 bilhões de vezes maior que a do Sol. Está localizado no centro de um quasar, um tipo de galáxia ativa que emite uma enorme quantidade de energia.

Conceito artístico de buraco negro massivo NASA/JPL-CALTECH (Sebastian Carrasco)

“É a primeira vez que observamos um buraco negro consumindo matéria a um ritmo tão elevado”, disse o Dr. Christopher Onken, líder do estudo e pesquisador da ANU. “Isso nos ajuda a entender melhor a formação e evolução de buracos negros supermassivos e quasares”. Os especialistas explicam que este quasar é o objeto mais brilhante de todo o universo

O disco de acreção do buraco negro, onde a matéria se acumula antes de ser devorada, tem um diâmetro de 7 anos-luz. A luminosidade de J0529-4351 é equivalente a 4 trilhões de sóis.

A Dra. Sarah Brough, coautora do estudo e pesquisadora da ANU, disse: ”é um objeto realmente monstruoso. Seu descobrimento nos dá pistas sobre a natureza do Universo primitivo”, conforme relata o The Guardian.