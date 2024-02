Apreciem esta encantadora sessão de cosplay que presta homenagem à princesa Zelda

The Legend of Zelda é uma saga de culto para muitos membros da comunidade gamer, mesmo que não tenham uma Nintendo Switch agora, certamente conhecem essa saga e têm carinho por seus personagens. É por isso que cada sessão de cosplay em homenagem a eles se torna relevante.

Zelda, Link e toda a saga de jogos são objeto de obsessão para muitos jogadores de vídeo hoje em dia, em particular o jogo Ocarina of Time tornou-se o núcleo da religião e a vaca sagrada da franquia. Mas honestamente temos fãs em cada título.

Este fenômeno é viável e mais do que compreensível, uma vez que geralmente cada aventura desses personagens possui uma ambientação e personalidade próprias que os distinguem de tudo o que foi feito antes.

Entre todos os títulos que vimos nas últimas décadas, Breath of the Wild sem dúvida se posicionou como um dos jogos mais populares desta franquia.

Então, era apenas uma questão de tempo até começarmos a ver como as sessões de cosplay e Fan Arts em torno deste título ganhavam mais predominância e recorrência entre a comunidade.

A princesa Zelda parece mais adorável do que nunca neste cosplay em homenagem a The Legend of Zelda

A artista de cosplay conhecida no Instagram como izzy_1014_cosplay nos presenteou com uma sessão de retratos épica com sua interpretação da Princesa Zelda, um dos personagens mais icônicos da história dos videogames.

Para aqueles que não conhecem a saga, se é que existe alguém que, neste contexto por acaso do destino, tenha acabado nesta nota, The Legend of Zelda é uma série de jogos de ação e aventura desenvolvida pela Nintendo e concebida originalmente pelo lendário Shigeru Miyamoto.

Imagen: Nintendo | La filtración de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ha puesto a Nintendo en alerta máxima dentro de Twitch. Pero a veces se equivoca.

A sua estreia em 1986 marcou um antes e um depois na indústria, cativando jogadores de todas as idades com o seu universo mágico, os seus personagens memoráveis e a sua jogabilidade desafiante.

A Princesa Zelda, por sua vez, é um personagem fundamental na saga. Não é apenas a regente do reino de Hyrule, mas também uma poderosa guerreira e uma fonte de sabedoria.

Ao longo dos jogos, ele adotou diferentes papéis e personalidades, sempre com coragem e determinação como seu estandarte.

Precisamente as fotos de izzy_1014_cosplay capturam perfeitamente a essência desta heroína com um traje meticulosamente confeccionado, que reflete a elegância e a majestosidade do personagem.

A pose e a expressão facial transmitem a ternura, força, alegria e determinação que a caracterizam desde sempre. Conseguindo uma breve sessão que será memorável para mais de um fã desta saga aparentemente infinita.

Não é a primeira vez que izzy_1014_cosplay nos encanta com seu talento. Em sua conta do Instagram, podemos encontrar uma grande variedade de sessões de cosplay em homenagem a personagens de diferentes videogames, sagas de anime e séries.

A sua paixão pelo cosplay é evidente em cada uma das suas fotos, que se destacam pela sua grande qualidade e profissionalismo. Não é preciso dizer que recomendamos vivamente verificar o seu perfil.