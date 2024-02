Apple Vision Pro apresenta rachaduras no vidro em algumas unidades

Vários usuários publicaram fotos do Apple Vision Pro com a tela rachada Reddit

Apenas três semanas após o lançamento dos óculos de Realidade Mista Apple Vision Pro, começaram a surgir alguns relatos preocupantes de alguns usuários que estão reportando um problema que está se tornando recorrente: rachaduras misteriosas no vidro frontal.

Esta falha inesperada em um dispositivo que custa a quantia de US$3.500 tem gerado incerteza e dúvidas sobre a durabilidade real do produto.

Desde o momento do seu lançamento, o Apple Vision Pro foi apresentado por Tim Cook e sua equipe como um dispositivo que viria para substituir o iPhone. Teoricamente, era um aparelho com um nível de tecnologia tão avançado que marcaria um antes e um depois.

Pelo menos era isso que a campanha de marketing do Apple Vision Pro tentava vender. Mas desde o momento em que as primeiras avaliações começaram a surgir, começamos a notar algumas áreas sérias de oportunidade de melhoria.

No final, a conclusão coletiva mais repetida é que o Apple Vision Pro era, em si, um dispositivo de primeira geração com muitas melhorias pela frente.

O mistério do Apple Vision Pro

Um usuário do Reddit, conhecido como dornbirn, compartilhou uma foto de uma rachadura visível em seu Vision Pro, garantindo que não havia caído nem sofrido nenhum impacto. Após colocá-lo em seu estojo sem nenhum movimento, a rachadura apareceu inexplicavelmente.

O que agrava a situação é que, apesar de ter o AppleCare+, a dornbirn foi cobrado uma taxa de reparo de US$300. Visto que a cobertura do seguro é de US$499, aparentemente funciona apenas como uma franquia, o que significa que o custo total da reparação seria de US$799 para os usuários que não possuem o AppleCare+.

A causa das rachaduras ainda é um mistério. Dornbirn especula que a bateria pode ter gerado calor enquanto o dispositivo estava guardado, levando à quebra do vidro. Se esta teoria for verdadeira, apontaria para um erro grave de design.

O problema é que não se trata de um caso isolado. Mais usuários se juntaram à conversa no Reddit, relatando experiências semelhantes com rachaduras em seus Vision Pro. Esse padrão sugere um possível defeito de fábrica, o que implicaria na responsabilidade da Apple de substituir as unidades defeituosas sem custo algum.

Até o momento, a Apple não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o problema. A empresa está em uma posição crítica, pois a confiança dos usuários em seu produto principal está comprometida.

É importante lembrar que a Apple enfrentou situações semelhantes no passado. As rachaduras no G4 Cube e os iPads Pro dobrados são exemplos de problemas que a empresa enfrentou no passado, sem oferecer soluções exatamente satisfatórias para os consumidores.

As misteriosas rachaduras no Vision Pro são um problema sério que requer uma resposta rápida da parte da Apple. Para entender a gravidade desses eventos.

Atualmente, embora já seja possível encontrar algumas consultas sobre o assunto nos fóruns de suporte técnico, a empresa ainda não tomou uma posição oficial.