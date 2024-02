Apenas sete vezes maior que a Terra: esta é a menor estrela descoberta até agora

Comumente pensamos nas estrelas como corpos imensos que produzem calor, luz e diferentes formas de radiação. Sua própria natureza requer que esses astros sejam tão massivos e densos para que sua gravidade quebre o equilíbrio e nasçam os gigantes do Universo.

Mas também sabemos que nem todas são do mesmo tamanho e, agora, temos conhecimento de uma estrela que se posiciona como a menor de que se tem notícia.

Esta estrela é uma sub-anã quente localizada a 2.760 anos-luz de nosso mundo. Faz parte de um sistema estelar binário, ou seja, uma configuração composta por duas estrelas que estão gravitacionalmente ligadas e que giram uma em torno da outra

Foi identificada como TMTS J0526B e hoje sabemos sobre ela graças a uma equipe de cientistas da China, Estados Unidos, Austrália e Europa, que já publicaram seus estudos na revista Nature Astronomy.

A estrelinha e sua companheira, uma anã branca, foram detectadas com o telescópio de rastreio da Universidade de Tsinghua-Ma Huateng (TMTS). Ambas orbitam uma à outra a cada 20 minutos.

É "um pouco" maior que a Terra

Para colocar a questão em perspectiva, podemos dizer que esta estrela é apenas sete vezes maior que a Terra. E, claro, é menor do que Saturno e outros planetas.

De acordo com os pesquisadores, a estrela em questão tem uma massa equivalente a um terço do tamanho do nosso Sol e queima hélio com uma temperatura superficial de 2.226,85 graus Celsius.

É importante mencionar que o brilho emitido pela estrela não foi suficiente para ser detectado pelo telescópio. No entanto, os cientistas souberam que o corpo estava lá de outra forma.

No entanto, a esperança de conhecer melhor este sistema binário está depositada na próxima geração de detectores de ondas gravitacionais espaciais que estão sendo construídos na Europa e na China.