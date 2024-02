A Honor surpreende a todos na MWC 2024 com seu Magic6 Pro 5G

Cada vez mais escassas são as apresentações de novos dispositivos no Mobile World Congress, mas para marcas chinesas como a Honor, este expositor continua a ser um dos grandes atrativos do evento.

Precisamente, a Inteligência Artificial também foi o destaque escolhido pela Honor para a apresentação na Europa do seu modelo MagicPro 6, o seu modelo de gama mais alta, que também possui seu próprio sistema de fotografia com IA com foco em tecnologia profissional.

A Honor tem vindo a procurar um lugar entre as marcas de telefonia mais vendidas há algum tempo, e sua estratégia, focada em smartphones de alta qualidade e inovação, parece estar começando a dar frutos. De acordo com a Canalys, no quarto trimestre de 2023, enquanto os envios de smartphones para a Europa tiveram uma queda modesta de 3% em relação ao ano anterior, a Honor cresceu 116%, entrando pela primeira vez como a quinta marca de telefones mais vendida no top 5 europeu.

Durante o seu evento no MWC, esta empresa chinesa deixou claro que seu objetivo é continuar subindo de posição e a alta performance é fundamental. Um exemplo disso é o novo Magic 6 Pro, o novo top que a Honor apresentou domingo, juntamente com o seu primeiro laptop equipado com IA, o MagicBook Pro16.

A empresa chinesa apresentou neste domingo várias funções de sua Inteligência Artificial, a maioria delas desenvolvidas por eles no dispositivo, ou seja, no equipamento, e outras graças a colaborações com terceiros como a Microsoft.

As funções mais destacadas, que estarão presentes no Honor Magic 6 Pro, são Magic Capsule e Magic Portal graças ao novo MagicOS 8.0, o novo sistema operacional da empresa.

HONOR Magic6 Pro 5G Divulgação

Com um simples toque no banner de notificações na parte superior da tela, a Magic Capsule se expande para oferecer informações adicionais e opções relacionadas, garantindo aos usuários acesso instantâneo a recursos relacionados para melhorar a produtividade e eficiência. É muito semelhante à ilha dinâmica do iPhone.

Por sua vez, o Magic Portal aproveita o poder da IA para compreender as mensagens e o comportamento do usuário, simplificando tarefas complexas em um único passo. Durante a apresentação, George Zhao, CEO da Honor, deu um exemplo comparando o Magic 6 Pro com o iPhone. Enquanto no iPhone é necessário gastar cerca de dez segundos para pegar o endereço de uma mensagem e copiá-lo e colá-lo no Google Maps, com essa nova função da Honor, o telefone permite arrastar esse endereço para abrir o Google Maps em um segundo e fazer a busca diretamente.

Para redes sociais como o Tiktok e o Facebook, também facilita o acesso e a conexão, permitindo que os usuários encaminhem detalhes de reservas ou resultados de buscas com apenas um arrastar, indicam.

No entanto, tudo isso dependerá de todas essas aplicações serem compatíveis com essa função, embora no momento a Honor tenha anunciado que o Magic Portal é compatível com mais de cem das aplicações mais utilizadas em todo o mundo.

Neste caso, David Moheno, diretor de Comunicação e Relações Públicas da Honor, destacou as características desta equipa que foi apresentada pelo CEO da empresa.

Outra função curiosa é muito parecida com o Rodea para pesquisar no Google. No caso de ver uma jaqueta na internet que goste, o Magic Portal facilita a busca por essa peça em plataformas onde possa ser comprada.

Além disso, a empresa chinesa anunciou que está incorporando ao seu Magic 6 Pro o modelo grande de linguagem MetaLLa 2. Isso possibilita realizar funções como perguntas e respostas, criação de textos e compreensão de leitura em um ambiente offline. Seu chatbot, MagicLM, funciona no dispositivo, o que, segundo a empresa, ajuda a manter a privacidade no dispositivo.

Todas essas ferramentas de IA ainda não estão disponíveis no terminal, embora a empresa tenha afirmado que serão incorporadas nas próximas semanas por meio de atualizações.

Outra área em que o telefone da Honor se destaca em IA é na câmera, uma função que está disponível. Por exemplo, graças ao algoritmo AI Motion Sensing Capture, a câmera da Honor é capaz de prever qual é a captura importante e capturá-la em ultra alta definição.

Esta funcionalidade é muito útil, por exemplo, em eventos esportivos, onde várias fotos são tiradas e há muito movimento. Graças a uma rede de IA treinada com mais de 8 milhões de imagens que incluem 10 categorias principais de esportes, a câmera reconhece a ação. Por isso, identifica movimentos corporais e é capaz de capturar os momentos decisivos. Além disso, identifica automaticamente expressões faciais, como sorrisos, e movimentos corporais, como saltos.

Também é a IA que torna a conexão entre o computador, celular ou tablet quase uma questão de magia. O IA MagicRing permite realizar até oito operações ao mesmo tempo nos diferentes dispositivos conectados entre si, podendo compartilhar notificações ou sincronizar materiais de forma muito intuitiva. Transferir uma foto do celular para o computador ou um e-mail da tablet para o celular, com apenas uma ação.

Rastreamento ocular

A Honor tem dado pistas sobre esta tecnologia que permite aos usuários controlar o telefone apenas com o olhar. Esta função, que poderíamos dizer que se tornou mais conhecida graças ao Apple Vision Pro, permite aos usuários navegar pelo dispositivo sem tocá-lo, apenas olhando para o que desejam fazer.

Impulsionado pela inteligência artificial, a Honor assegura que deseja que seu telefone possa ser controlado com as mãos, voz ou olhos. A empresa mostrou essa função (Magic Capsule) em um vídeo, para mover um carro. Algo bastante chamativo, mas por enquanto é apenas um teste das possibilidades oferecidas, não algo real e não há confirmação de que chegará à Europa.

Isso pode ser útil, por exemplo, se você estiver com as mãos ocupadas cozinhando, rolar a tela com o olhar para continuar vendo uma receita ou avançar ou pausar um vídeo, especialmente para uso de pessoas com algum problema motor.

Potência e câmera de sobra

Grande parte da responsabilidade pela IA fazer mais sentido neste terminal é devido ao processador com o qual funciona, o Snapdragon 8 Gen 3. Sendo um dos melhores chips do momento, o da Qualcomm melhora o desempenho da CPU em 30% e da GPU em 25% em comparação com o chip do ano passado.

No campo da IA, é o motor Qualcomm AI Engine que garante um desempenho suave e estável.

Outro ponto forte do novo Honor Magic 6 Pro é a bateria. Especificamente, a Honor optou por uma bateria de silício-carbono de segunda geração de 5.600mAh alimentada por um chip que melhora seu desempenho mesmo em temperaturas extremas. Um exemplo é que os usuários podem gravar 11 minutos de vídeo a -20 °C com 10% de bateria.

Além disso, possui carregamento rápido de 80W e sem fio de 66W, que permite carregar o celular em 100% em 40 minutos.

Quanto à tela, estamos diante de um terminal de alta qualidade com um painel LTPO OLED de 6,8 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz.

Além disso, o Honor incorporou várias funções como atenuação dinâmica, visualização noturna circadiana personalizável, visualização de tons naturais e tecnologia de modulação por largura de pulso (PWM) para melhorar a visualização de conteúdos. Além disso, inclui o Honor NanoCrystal Shield, que segundo a marca é o vidro de tela mais resistente a quedas da indústria até o momento.

No que diz respeito às câmeras, o Magic 6 Pro ostenta um sistema de câmera Falcon impulsionado por IA, que a Honor afirma ser comparável a uma câmera profissional. No total, inclui 3 lentes, uma câmera angular de 50Mpx, uma câmera ultra grande angular de 50 Mpx e uma teleobjetiva de 180 Mpx. Em relação ao zoom, alcança um zoom óptico de 2,5x e um zoom digital de 100x.

O que está claro é que a Honor quer continuar na primeira divisão dos telefones celulares e competir com os gigantes do setor para se estabelecer, e dispositivos como o Magic 6 Pro são o caminho para fazê-lo.

Preços e disponibilidade

O HONOR Magic6 Pro está disponível a partir desta segunda em preto e verde Epi, a partir de 1299 euros, mas haverá uma oferta de lançamento.

Além disso, a Honor anunciou uma nova versão do seu telefone dobrável, o PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, disponível em cinza na Espanha no final deste trimestre e início do próximo por 2.699 euros.