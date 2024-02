A Apple surpreende e a bateria do iPhone 15 tem o dobro da vida útil

Desde o momento do seu lançamento, o iPhone 15 tem sido ofuscado pelo legado dos modelos anteriores da Apple, que, embora mantenham praticamente o mesmo design, representam uma melhoria substancial em fotografia, vídeo e processamento de imagem.

Há alguns meses, tivemos a oportunidade de testar o iPhone 15 Pro por um mês completo e chegamos a uma conclusão que era evidente desde as primeiras horas de uso: este dispositivo é ágil, eficiente e incrivelmente impressionante na captura de fotografias e vídeos.

iPhone 15 Pro

Conforme apontado na resenha, a melhoria de imagem por meio de Inteligência Artificial destaca este modelo acima de todos os anteriores ou mesmo ao ser comparado com seu irmão mais novo.

O problema com a câmera é tão impressionante que chega a ofuscar outros detalhes que, aos poucos, com o passar do tempo, todos os usuários desta nova geração começaram a notar: a bateria dura consideravelmente mais do que a do iPhone 14.

Agora os rapazes de Cupertino tornaram oficial e recebemos com alegria esta notícia inesperada.

Surpresa!

A Apple atualizou as especificações da bateria do iPhone 15, dobrando a estimativa de sua vida útil. Agora, a empresa garante que os quatro modelos da série iPhone 15 podem reter 80% de sua capacidade de carga original após 1.000 ciclos de carga, uma melhoria significativa em relação aos 500 ciclos indicados anteriormente.

Mas essa mudança não é acidental e pode até ter um pano de fundo político-regulatório, como aponta a ‘Engadget’, pois coincide com a próxima entrada em vigor das novas regulamentações da União Europeia que exigem que os fabricantes de smartphones e tablets mostrem um indicador de eficiência energética que indique a longevidade da bateria de seus dispositivos.

Os testes realizados pela Apple consistiram em carregar e descarregar as baterias dos iPhone 15 um total de 1.000 vezes, simulando diferentes cenários de uso real. A empresa atribui a melhoria na vida útil às melhorias contínuas nos componentes da bateria e à otimização do sistema operativo iOS.

iPhone 15 iPhone 15

Mas isso levanta a questão sobre como essa mudança de parâmetros afeta aqueles que possuem esse smartphone. Em termos práticos, significa que os usuários do iPhone 15 poderão desfrutar de uma maior autonomia por um período mais longo. A bateria se degradará mais lentamente, resultando em menos tempo de carga e uma vida útil do dispositivo mais longa.

No entanto, as estimativas de vida útil da bateria para os modelos de iPhone anteriores a 2023 não foram modificadas até o momento. A Apple está avaliando se é necessário atualizá-las com base nos novos padrões.

A nova regulamentação europeia, que entrará em vigor em junho de 2025, busca promover a sustentabilidade e a eficiência energética nos dispositivos eletrônicos. Para obter a classificação energética máxima, a classe A, os fabricantes deverão garantir que suas baterias resistam a pelo menos 800 ciclos de carga mantendo 80% de sua capacidade original.

A Apple já começou a adaptar seus dispositivos a essas novas demandas, como demonstrado pela melhoria na vida útil da bateria do iPhone 15.