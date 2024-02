Sete dos dez celulares mais vendidos de 2023 foram iPhones

Em 2023, o mercado de smartphones experimentou um aumento, especialmente de alta performance, onde a Apple se destacou significativamente. De acordo com o relatório da Counterpoint Research, sete dos dez modelos mais vendidos naquele ano foram iPhones, ocupando os sete primeiros lugares.

A Apple tornou-se o fabricante líder em vendas de telefones, superando a Samsung após quase três décadas de domínio. Este sucesso foi refletido tanto em receitas como em lucros, além do número de unidades vendidas.

O calendário de lançamentos da Apple, que normalmente ocorre em setembro, afetou as vendas dos modelos mais recentes. Os modelos iPhone 13 e 14 tiveram um desempenho melhor do que o iPhone 15, devido ao tempo adicional no mercado.

Alguns destaques do relatório incluem a liderança dos modelos Pro Max, Pro e básicos na geração do iPhone 15 durante seu primeiro trimestre no mercado. Além disso, observa-se um menor interesse nas versões Plus dos modelos 14 e 15.

O preço médio dos iPhones está em torno de 1.000 euros, enquanto os modelos da Samsung têm um preço médio muito mais baixo, entre 200 e 240 euros.

O relatório também aponta uma tendência para a concentração do mercado nos dez principais modelos, que representaram 20% da participação de mercado em 2023, um aumento de 19% em comparação com 2022. Isso indica uma competição maior para os fabricantes menores, já que os grandes, especialmente a Apple, estão dominando cada vez mais o mercado.

O sucesso dos smartphones com preços superiores a 1.000 euros confirma sua aceitação no mercado, o que sugere uma mudança na percepção do consumidor em relação a dispositivos de alta performance.