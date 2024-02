Outro super vulcão como o de Yellowstone poderia estar escondido em um grupo de ilhas no Alasca

A extinção da raça humana é possível por meio de vários cenários. O impacto de um meteorito talvez seja o que mais chame a atenção devido à magnitude do evento e ao quão estranho seria viver um episódio desse tipo. No entanto, dentro da Terra existem eventos naturais que poderiam desencadear uma verdadeira catástrofe capaz de nos eliminar do planeta. Os supervulcões são um desses fenômenos possíveis.

Por décadas, a ciência tem se concentrado no Parque Nacional de Yellowstone. Acreditam que na sua região exista um super vulcão tão perigoso quanto um asteroide estelar impactando a Terra. Uma erupção desse fenômeno colocaria a humanidade em situações críticas.

Mas aparentemente não é o único, já que pesquisadores de diferentes partes do mundo estão analisando os dados geológicos de um grupo de ilhas no Alasca, já que poderiam abrigar outro super vulcão semelhante ao de Yellowstone.

Depois de anos de investigação na área, os especialistas encontram as seguintes evidências que poderiam provar a existência deste 'monstro' escondido na região polar da Terra.

Está localizado em uma área chamada Ilhas das Quatro Montanhas e sua formação geológica é idêntica à de Yellowstone. Possui uma grande depressão em forma de tigela que ocorre quando um vulcão entra em colapso após uma erupção massiva.

O vulcão Cleveland, um dos vulcões das Ilhas das Quatro Montanhas, é o vulcão mais ativo da América do Norte nos últimos 20 anos. Estudos do leito marinho encontraram uma ampla atividade térmica que conecta os seis vulcões nas Ilhas das Quatro Montanhas.

A magnitude do super vulcão do Alasca

O supervulcão das Ilhas das Quatro Montanhas poderia ser similar em tamanho ao de Yellowstone, com uma caldeira de aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro.

Ambos supervulcões têm o potencial de gerar erupções de grande magnitude, com um Índice de Explosividade Vulcânica (VEI) de 8 ou superior. Uma erupção desse tipo poderia ter um impacto global significativo, alterando o clima e causando um inverno vulcânico.