Cientistas da NASA estão recrutando pessoas comuns para “trabalharem” com eles durante o próximo eclipse solar

É possível que você inicie seu desenvolvimento na carreira espacial com este projeto motivador da NASA. A agência espacial norte-americana está recrutando informações de pessoas que irão testemunhar o próximo eclipse solar, que será em 8 de abril de 2024.

Não vão te remunerar por este trabalho, pois é uma participação feita online. O projeto se chama Eclipse Soundscapes e tem como objetivo coletar informações sobre as experiências que os seres vivos terão ao testemunhar o eclipse solar deste ano.

A ideia da NASA é usar essa experiência coletiva de pessoas de todo o mundo para entender como os eclipses solares afetam os diferentes ecossistemas da Terra.

Na verdade, é assim que a NASA descreve em seu site, ao mencionar que seu objetivo é ver como esse fenômeno estelar influencia o comportamento dos animais, os sons da paisagem sonora e a atividade humana.

Para aqueles que desejam participar, a ideia é coletar dados multissensoriais, como gravações de áudio, fotos e vídeos, durante os eclipses solares. O projeto se concentra em dois eclipses solares: o eclipse anular de 14 de outubro de 2023 e o eclipse total de 8 de abril de 2024.

Como posso participar no projeto Eclipse Soundscapes?

Visite a página web do projeto: https://eclipsesoundscapes.org/

Baixe o aplicativo Eclipse Soundscapes: Disponível na Google Play Store e na Apple App Store.

Disponível na Google Play Store e na Apple App Store. Crie uma conta: Registre sua localização e preferências.

Registre sua localização e preferências. Comece a coletar dados: Siga as instruções fornecidas no aplicativo.

Siga as instruções fornecidas no aplicativo. Compartilhe seus dados: Faça upload de suas gravações de áudio, fotos e vídeos na plataforma do projeto.

Eclipse solar 2024

O eclipse total do sol em 8 de abril de 2024 será visível em uma faixa estreita que atravessa a América do Norte. O caminho da totalidade começará no México, passará pelos Estados Unidos e terminará no Canadá.

México: Mazatlán, Durango, Torreón, Monterrey, Saltillo

Mazatlán, Durango, Torreón, Monterrey, Saltillo Estados Unidos: Eagle Pass, Texas; Del Rio, Texas; San Antonio, Texas; Austin, Texas; Dallas, Texas; Oklahoma City, Oklahoma; Tulsa, Oklahoma; Kansas City, Missouri; St. Louis, Missouri; Nashville, Tennessee; Indianapolis, Indiana; Columbus, Ohio; Cleveland, Ohio; Pittsburgh, Pennsylvania; Buffalo, Nova Iorque; Rochester, Nova Iorque; Syracuse, Nova Iorque; Albany, Nova Iorque; Boston, Massachusetts; Providence, Rhode Island; Hartford, Connecticut; New Haven, Connecticut; Nova Iorque, Nova Iorque

Eagle Pass, Texas; Del Rio, Texas; San Antonio, Texas; Austin, Texas; Dallas, Texas; Oklahoma City, Oklahoma; Tulsa, Oklahoma; Kansas City, Missouri; St. Louis, Missouri; Nashville, Tennessee; Indianapolis, Indiana; Columbus, Ohio; Cleveland, Ohio; Pittsburgh, Pennsylvania; Buffalo, Nova Iorque; Rochester, Nova Iorque; Syracuse, Nova Iorque; Albany, Nova Iorque; Boston, Massachusetts; Providence, Rhode Island; Hartford, Connecticut; New Haven, Connecticut; Nova Iorque, Nova Iorque Canadá: Toronto, Ontário; Ottawa, Ontário; Montreal, Quebec; Cidade de Quebec, Quebec

O eclipse começará em Mazatlán, México, às 11h56min hora local e terminará em Terra Nova, Canadá, às 16h37min hora local. A duração máxima da totalidade será de 4 minutos e 29 segundos.